HZZO na brzinu uveo 15 i 30 eura nadoplate na lijekove za oboljele od dijabetesa tip 2

Objavom nove liste lijekova, s novim odlukama o nadoplati za neke lijekove, koja stupa na snagu 18. prosinca, HZZO je uveo nadoplatu za Ozempic i ostale GLP lijekove koji se koriste za regulaciju dijabetesa tip 2 za koje dosad nije bilo nadoplate. Od 18. prosinca, dijabetičari će jednu dozu lijeka koja traje mjesec dana, plaćati 15 eura. Istodobno, za lijekove s istim učinkom u tabletama – a u Hrvatskoj je za to registriran Rybelsus – povećava se iznos doplate, sa sadašnjih 15 na 30 eura za mjesečnu dozu. To će biti značajan udar na budžete dijabetičara s dijabetesom tip 2 u Hrvatskoj, pri čemu je odluka donijeta bez ikakvih konzultacija s udrugama oboljelih, ili bez konzultacija sa strukom, upozorava Davor Skeledžija, glavni urednik portala Nainzulinu.com.

O mogućem uvođenju, odnosno povećanju iznosa nadoplate ovih lijekova govori se već neko vrijeme, dijelom i zbog pritiska koji na Ozempic rade ljudi koji nemaju dijabetes, a koriste ga radi mršavljenja. Pretpostavlja se da je glavni cilj HZZO-a smanjiti pritisak na potrošnju tih lijekova kod onih pacijenata koji imaju alternativu. No, HZZO je to učinio bez da objavi referentnu cijenu lijeka, na temelju čega bi se moglo razgovarati o eventualnim nadoplatama, upozorava Skeledžija.

- Da smo imali priliku sudjelovati u razgovorima i dobiti kvalitetne argumente za ovu odluku, udruge se vjerojatno ne bi protivile uvođenju određenog iznosa nadoplate, ali svakako manjeg od spomenutih, jer je riječ o visokim iznosima u vrijeme visoke inflacije. Ovako se bitno narušava standard oboljelih od dijabetesa tip 2, kaže Skeledžija, koji je već počeo dobivati i proteste ljudi na koje će se ova odluka odnositi.

- Jako je loše to što HZZO mnoge odluke donosi bez ikakvih konzultacija, ako već ne s pacijentima, onda sa strukom, pa tek na naš i njihov pritisak onda pristaju sjesti za stol i tada nerijetko dolazimo do revizije odluka. Kao da ignoriraju pacijente i struku. To je krajnje nekorektno prema oboljelima od dijabetesa koji se s takvom situacijom moraju nositi – zaključuje sugovornik.

Odluka o kojoj je riječ objavljena je na stranicama HZZO-a 6. prosinca, što će zasigurno iznenaditi mnoge pacijente koji ovih dana krenu po redovnu terapiju u ljekarne, jer odluku vjerojatno nisu pročitali. Na žalost, možda će biti i onih koji će morati birati između boljeg božićnog ručka i lijeka, jer na novi trošak nisu računali.