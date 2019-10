I njima treba ljubav: Mačke se vežu za svoje ljude poput pasa

Neki misle da su mačke bliske s ljudima samo zato što od njih imaju koristi - krov nad glavom i siguran obrok. Međutim, iako su te dvije stavke životinjama izuzetno bitne, uostalom, kao i ljudima, znanstvenici kažu kako je i ovim dlakavim ljubimcima potrebna ljubav njihovih vlasnika. Znaju se za njih emocionalno vezati baš poput pasa, a u nekim slučajevima čak i više.

Da bi to dokazali znanstvenici sa Državnog sveučilišta Oregon u SAD-u napravili su studiju. Zanimalo ih je mogu li mačke izgraditi emocionalnu privrženost sa svojim vlasnicima pa su pronašli 70 ljudi koji imaju mačke za ljubimce. Zamolili su ih da naprave jednostavan zadatak - svaki je morao boraviti sa svojim ljubimcem u prostoriji dvije minute, zatim izaći na dvije minute pa se vratiti i isto toliko vremena ponovno biti sa svojom mačkom.

Rezultati su pokazali da je čak 64 posto životinja bilo pod manjim stresom kada je njihov čovjek bio sa njima u sobi. Znanstvenici smatraju kako to pokazuje da su u stanju oblikovati tzv. 'sigurnu povezanost' baš kao što to čine psi, ali i djeca. To znači da se osjećaju sigurnije i samouvjerenije kada je njihov skrbnik u blizini, te su tada više aktivnije u istraživanju svijeta oko sebe.

Tijekom ovog istraživanja bilo je i mačaka koje su iskazivale stil 'nesigurne povezanosti', njih 35 posto pokazivale su znakove stresa poput izbjegavanja vlasnika.

Zanimljivo je da je postotak 'sigurne i nesigurne povezanosti' kod mačaka gotovo jednak onome kod djece - 65 posto mališana je tijekom jednog istraživanja iskazivalo znakove 'sigurne povezanosti', a 35 posto 'nesigurne'. Kada su psi u pitanju, oni su pokazivali 58 posto 'sigurne povezanosti', što je znanstvenicima još jedan dokaz da mačke nisu toliko hladne životinje kako neki misle.

- I mačke i psi pokazuju jednaku vrstu povezanosti sa svojim vlasnicima kao i djeca prema skrbnicima. Većina mačaka provodi puno vremena sa svojim vlasnicima pa postaju ovisnije, vide ih kao izvor sigurnosti i čak im dolaze kad im treba utjeha - objasnila je Kristyn Vitale, glavna autorica studije.

Kod povezanosti s ljudima je presudan nasljedni čimbenik poput temperamenta mačke, naglašava Vitale, ali se radom i socijalizacijom može malo utjecati na način kako se povezuju s vlasnicima i kako se osjećaju u njihovom društvu. Ukoliko se mačka uspije povezati sa svojim skrbnikom, tada taj odnos može biti dugoročno stabilan, prenosi Bright Side.

