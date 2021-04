Vjerujete li kako vam je nakon pranja suđa spužvica ostala čista - u velikoj ste zabludi. Philip Tierno, mikrobiolog i patolog iz New Yorka, upozorava kako su spužvice za suđe zapravo vrlo prljave, jer u sebi sadrže sitne čestice povrća, mesa i ostale hrane koja se nađe na tanjuru, u loncima, šalicama...

To vodi razmnožavanju bakterija u spužvici jer je okruženje savršeno za to - imaju dovoljno hrane, a toplo im je i vlažno, baš kako vole. Mikrobiolog kaže kako to što spužvicu na kraju isperemo vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa nije dovoljno - postoji bolji način.

Za to vam treba izbjeljivač i voda, u omjeru 1:9. Spužvicu uronite u tu otopinu i izvadite nakon deset do 30 sekundi (ne zaboravite staviti rukavice) pa isperite pod mlazom vode. Dezinficirajte je na ovaj način posebno ako ste čistili površine na kojima je bilo sirovo meso.