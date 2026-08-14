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I Zagreb se odlučio na 'češke' tramvaje, bili su 60 milijuna dinara jeftiniji od domaćih

Piše Marijana Matković,
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I Zagreb se odlučio na 'češke' tramvaje, bili su 60 milijuna dinara jeftiniji od domaćih
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pragoinvest iz ČSSR-a ponudio je ZET-u 30 tramvaja 60 milijuna jeftinije nego ‘Đuro Đaković’. Odluka je bila jednostavna...

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ZET će do kraja 1974. godine dobiti 30 novih suvremenih tramvajskih vlakova koji će zamijeniti stara i tehnički dotrajala kola na linijama 14, 4 i 5, a pri kraju je i druga faza nabavljanja koju je naložila Skupština grada. Naime, Grad najkasnije do 1977. treba izbaciti iz prometa preostalih 36 kola, starih između 40 i 50 godina (na linijama 3, 10, 15 i 21), piše Večernji list 14. kolovoza 1974. godine.

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