Iako milijarderi, Bezos, Gates i Cook ne nose luksuzne satove

Oni su jedni od najbogatijih ljudi na svijetu, vladari IT sektora, no ne nose skupe i rijetke satove, već se ponose modnim detaljima po pristupačnim cijenama koje si mogu priuštiti baš svi

<p>Za očekivati je da se neki od najbogatijih ljudi na svijetu ponose kolekcijama skupih satova, no Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg i Tim Cook radije nose neke pristupačne modele ili ih uopće ne nose.</p><p>Bill Gates nosi Casio Duro, model koji košta oko 500 kuna, Tim Cook naravno ima Apple Watch, dok Zuckerberg uopće ne nosi sat. Steve Jobs je nosio Seiko, javlja <a href="https://www.scmp.com/magazines/style/watches/article/3094394/no-rolex-were-rich-why-billionaires-jeff-bezos-bill-gates">SCMP</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni urar Ivan Kralj </strong></p><p>Apple Watch pametni je sat koji je dostupan po cijenama od oko 3000 kuna naviše. Definitivno ne spada u kategoriju luksuznih satova, već je ovo smart dizajn, spojen uz pomoć bluetooth tehnologije na mobitel.</p><p>Bezos, vlasnik Amazona, rijetko je viđen sa satom, no posjeduje Ulysse Nardin Dual Time, koji se može naći za oko 15.000 kuna, što je za milijardera prava sitnica. Elon Musk, osnivač Tesle i veliki vizionar, također nije obožavatelj luksuznih satova.</p><p>Musk je napravio suradnju s Tag Heuerom te u sklopu brenda Tesla predstavio limitiranu ediciju Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, još u 2012. godini, no to je više poslovna suradnja. Danas ponekad nosi taj sat, iako nije favorit luksuza tog tipa.</p><p>Zuckerberg ne nosi sat, njegov je stil odijevanja izuzetno jednostavan, baziran na osnovnim majicama i vestama, a u odijelu je viđen u rijetkim trenucima.</p>