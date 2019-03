Iako žele biti zdraviji, već 30 godina povećavaju porcije i sol

Brza hrana šteti zdravlju, pa čak povećava i rizik od raka, pokazuju istraživanja. Lanci brze hrane posljednjih se godina zato trude uvesti i zdravije opcije, no njihovi meniji u cjelini nisu postali zdraviji, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Istraživači su analizirali raznolikost, veličine porcija, nutritivnu vrijednost jela i deserata u 10 najpopularnijih lanaca brze hrane u SAD-u posljednjih 30 godina. Htjeli su vidjeti kako se njihova hrana mijenjala u tom razdoblju pa su uspoređivali nutritivnu vrijednost hrane prema podacima iz sva tri desetljeća. Obratili su posebnu pozornost na promjene u sadržaju kalorija, veličini porcija, energetskoj vrijednosti te sadržaju soli, željeza i kalcija.

Uspoređivali su podatke iz 1986., 1991. i 2016. godine. Uočili su da se raznolikost ponude lanaca brze hrane uvelike povećavala, za 22,9 proizvoda, odnosno 226 posto po godini. No kako se povećala raznolikost, tako se mijenjao i kalorijski sadržaj ponude, kao i veličina porcija. Najveći porast kalorija vidljiv je u kategoriji deserata. Pokazalo se da su svakih 10 godina deserti postali bogatiji za 62 kalorije. Istraživački tim je uočio i da su se porcije glavnih jela povećale u prosjeku za 13 grama svako desetljeće, a deserata za 24 grama. U isto vrijeme, sadržaj soli također se povećao u svim kategorijama, piše Medical News Today.

- Unatoč većoj raznolikosti izbora u lancima brze hrane, od kojih su neki zdraviji, kalorije, veličina porcija i sadržaj soli povećali su se kroz godine i ostali visoki - kaže istraživačica Megan McCrory sa Sveučilišta u Bostonu. Dodaje da se uz to kroz godine povećao i sadržaj važnih nutrijenata kalcija i željeza, no naglašava da ljudi koji žele povećati sadržaj tih nutrijenata, ne bi trebali posezati za brzom hranom. Zdraviji izvori su mliječni proizvodi i riba.

- Trebalo bi pronaći nove načine da ljudi počnu unositi manje soli i kalorija. Zahtijevanje da lanci brze hrane prikazuju kalorije na proizvodima je dobar početak. Trebali bi nuditi i primjerice manje porcije po proporcionalnoj cijeni – zaključila je McCrory.

