Idealna dob za mirovinu je 59 godina: Do tad smo produktivni

Iako se dob za odlazak u mirovinu povećava ne samo u Hrvatskoj već i u ostalim zemljama, prema stručnjacima to baš i nije dobro jer će ljudi nakon šezdesete godine teže raditi

<p>Novo istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet Public Health koje je analiziralo 15.284 muškaraca i žena u dobi od 50 i više godina iz Engleske u razdoblju od 2002. do 2013. ima odgovor na pitanje koja je granična dob za odlazak u mirovinu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako doživjeti stotu?</p><p>Prema podacima, 50-godišnji radnik može očekivati ​​da će biti zdrav i nastaviti raditi oko još devet godina.</p><p>- Očekivano vrijeme zdravog radnog vijeka u Engleskoj u dobi od 50 godina ispod je preostalih godina do državne mirovine. Stariji radnici nižeg socioekonomskog statusa i određenih regija u Engleskoj mogli bi imati koristi od proaktivnih pristupa poboljšanju zdravlja, okruženja na radnom mjestu i mogućnosti zapošljavanja kako bi poboljšali zdravi radni vijek kada su ljudi još sposobni za rad - napisali su autori u svom radu.</p><p>Kontinuirano nadgledanje očekivanog zdravog radnog vijeka omogućilo bi daljnje ispitivanje uspješnosti takvih pristupa i politika produženja radnog vijeka.</p><p>Kako bi se približio prosječnom broju godina koje ljudi provode zdravi i zaposleni, autori su upotrijebili izvještaje o smrtnosti ELSA, s podacima koje je odobrila Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo uparivanje podataka dovelo je do nekoliko relevantnih čimbenika, a to su spol, otpuštanje, zdravstveno stanje i regija. Od 50. godine života muškarci mogu očekivati ​​da će biti zdravi i raditi oko 10,9 godina u usporedbi s 8,3 godina kod promatranih žena.</p><p>- Očekivano vrijeme zdravog radnog vijeka od 50. godine života ispod je preostalih godina do državne mirovine. Iako su životi svih ljudi različiti, naši rezultati sugeriraju da će mnogim ljudima biti teže raditi duže kako se povećava dob za dobivanje državne mirovine - napisali su autori u medijskom priopćenju.</p><p>Dob za dobivanje državne mirovine u Velikoj Britaniji povećava se sa 65 na 66 godina za muškarce i žene u listopadu 2020., a razmišlja se o povećanju na 67 godina 2028. Također, oni koji žive u siromašnim područjima imaju najkraći zdrav radni vijek (prosječno 6,8 godina nakon 50 godina) od svih analiziranih demografskih podataka.</p><p>Sudionici koji su bili zdravi i radili u dobi od 50 godina mogli su nastaviti raditi još dodatnih jedanaest godina u odnosu na nezdrave osobe između 50. i 59. godine života.</p><p>- Loše zdravlje i nedostatak odgovarajućih radnih mjesta glavni su razlog za prijevremenu mirovinu, kao i odsutnost s posla zbog bolesti i smanjena produktivnost tijekom rada. Stariji radnici - posebno oni u siromašnijim područjima i koji se bave težim poslovima - imat će koristi od proaktivnih pristupa poboljšanju zdravlja i okoliša na radnom mjestu - zaključio je<strong> Marty Parker</strong>, koji je glavni autor studije sa Sveučilišta Keele, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/this-is-the-ideal-age-to-retire-according-to-experts" target="_blank">The Ladders</a>.</p>