Promjena frizure savršen je način da si pojačamo samopouzdanje i započnemo s nekim novim poglavljem u životu. Vjerovali ili ne, ali astrolozi kažu da bi odgovor na to koja bi nam frizura najbolje pristajala mogao biti u zvijezdama.

Ako slučajno žudite za novim stilom, ali niste sigurni odakle započeti ili koja frizura može biti za vas, zašto ne biste eksperimentirali odabirom stila na temelju svoje osobnosti ili još bolje, svog horoskopskog znaka? Astrologinja Lisa Stardust kaže HelloGigglesu da postoje neke stvari koje treba imati na umu kada su u pitanju velike promjene kose: 'Sve dok se šišanje ne radi tijekom retrogradne Merkura i Venere, tada je bilo koje vrijeme izvrsno - po mogućnosti na i puni mjesec.'

Ovan

Ovaj astrološki znak je uvijek u pokretu, što znači da treba imati praktičnu frizuru. Ujutro se žena Ovan voli spremiti za 5 minuta, dakle treba frizuru koja se lako sređuje. Kratka kosa, undercut ili popularni buzz cut super su odabir.

Bik

Pripadnici ovog znaka vole izgledati otmjeno i elegantno, a većinom su obdareni i gustom kosom, pa je za žene idealna verzija frizura koja naglašava njihovu dramatičnu, raspuštenu 'grivu'. Duga kosa, valovi, pa čak i ekstenzije uklopit će se u look koji Biku naglašava njihovu senzualnu i dekadentnu prirodu.

Što se tiče boje, odgovara im ona prirodna, ali i popularni balayage.

3. Blizanci

Pripadnici ovog znaka vole promjene i različitost. Ne vole su utapati u masi, pa tako i njihova kosa mora biti drugačija, moraju se isticati. Boja može biti neka hrabra, ali teško da će se ijedne boje dugo držati. Odlično će im pristajati duljina kose do vilice u obliku loba - imat će se s čime poigrati, a neće biti preduga.

Rak

Rakovi imaju puno emocionalnih slojeva, zbog čega bi njihova kosa trebala biti ista. Bez obzira odlučite li se za dugačke ili kratke slojeve, ovaj stil mogao bi biti najbolji za vas ako ste Rak. Postupno ošišana kosa pružit će im mogućnost stvaranja raznih frizura, a odličan je odabir i popularan shaggy look.

Račice su tajanstvene i emotivne te izuzetno nježne, a njihovoj osobnosti najviše odgovaraju nježne nijanse boja kose, osobito one plave.

Lav

Lavovi vole biti u središtu pozornosti, zbog čega će ih privući trendovska frizura trenutka. Odlučit će se za dramatičan izgled koji će izazvati pažnju kada dijele fotografije na Instagramu. Bolje će im pristajati duge od kraćih frizura.

Najvažnije im je da je kosa zdrava i da sjaji, a optimalna boja kose za njih je čokoladno smeđa i nezamjenjiva crna.

Djevica

Za razliku od Lava, Djevice ne vole biti u centru pozornosti. No, to ne znači da se Djevice ne znaju i ne žele uređivati. Vole zračiti nekom suptilnom ženstvenošću. Zato rado biraju frizure koje su jednostavne i efektne. Za ovaj senzibilni znak su odlične frizure koje odišu elegancijom i romantikom. Polupunđica ili popularni top knot su idealna frizura, kao i bob od kraćih frizura te francuski bob sa šiškama za one visokog čela.

A boja? Samo prirodno ako može, ili nešto blizu tome.

Vaga

Za Vage je uravnotežen i sofisticiran izgled savršen, objašnjava Stardust, što lob čini idealnim stilom. Kao bonus, to može biti velika promjena za one s dugom kosom koji još nisu spremni za veliko skraćivanje. Vole i razne dodatke u kosi koje mogu usklađivati s odjećom.

Idealna boja za njih i njihova nježna lica definitivno je platinasto plava, a za one tamnije - nježna smeđa.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka vole izgledati i djelovati misteriozno, a odlično će im pristajati sve ravno rezane i pomalo oštre frizure koje im naglašavaju oči i lice. Dobro im pristaju i ravno rezane šiške.

Što se tiče boje, one vole lude ili intenzivne boje koje će ocrtavati njihovu neobičnu osobnost.

Strijelac

Žene rođene u ovom vatrenom znaku su otvorene, spremne na avanture, jako druželjubive i idu glavom kroz zid. Zato njihova kosa mora biti malo nesmotrena poput njih samih. One se vole spremiti za 5 minuta, pa su valovi u kosi kao stvoreni za Strijelce.

Jarac

Poput Djevica, ženama pripadnicima ovog znaka odlično će pristajati klasične frizure poput boba. Iako im ponekad prigovaraju da su previše ozbiljne i da se ne znaju zabavljati, kad je kosa u pitanju, Jarčice se itekako zabavljaju te često mijenjaju frizure. Ako imaju dugu kosu, najčešće je nose svezanu u konjskom repu.

Obožavaju mijenjati boje na kosi, a odlično im pristaju pepeljaste, pa i metalik nijanse.

Vodenjak

Pixie frizure uvijek nam se iznova vraćaju, a pripadnice ovog znaka idealne su žene za njih. Zaigrane, mladenačke, slatke - ali i izazovne, pixie frizure naglasit će originalnu prirodu Vodenjaka. One koje ne vole skroz kratku kosu, neka slobodno ostave koji dulji pramen za igranje s njim.

Nema boje s kojom mogu pogriješiti, no odlično će im pristajati sve moderne nijanse ružičaste.

Ribe

Žene Ribe se ne boje isprobavanja, čak i ako finalni rezultat ne uspije. Znaju da će kosa narasti i nije im žao svaki mjesec mijenjati boju kose, sasvim različitu od one koju su već imale. Također, bez problema će svoju kosu dugu do struka odrezati na bob dužinu ako ih frizer uvjeri da će im to sjajno stajati.

Idealna frizura za njih je popularni shag sa 'zavjesa šiškama'.

Što se tiče boje, najbolje će se pronaći u nekim prirodnim nijansama sa svjetlijim pramenovima.