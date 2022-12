Idealna stilska inspiracija za kraj godine: Dramatična i teatralna moda iz ere 70-tih

Modi sedamdesetih pripisujemo mnoge stilske 'izume' koji su primjenjivi u danima plesa i slavlja, oduševljeno se inspiriramo glitter trapezicama, snažnim motivima i mikro haljinama, a tu su i vruće hlačice te cipele s debelim potplatima. Potpetice u blok varijanti vidimo na sve strane, brendovi ih predlažu u niz nijansi, oduševljeni erom disko stila.

Među ključnim ikonama stila bio je John Travolta u filmu 'Groznica subotnje večeri', u kojemu možemo na lijepi način vidjeti kako je taj trend izgledao originalno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zlatni i općenito blistavi lame, kao top disko tekstil, bio je jedan od važnijih, a bile su tu i male kape, odnosno ukrasi kojima su cure pokrivale kosu. Također, tu se radilo o nečemu vizualno moćnom, pa se nije štedjelo na atraktivnim detaljima.

Činjenica je da je moda u sedamdesetima dosegla novu razinu kreativnog izražavanja u svakodnevnom odijevanju i to ne samo za žene, već i za muškarce. Naime, oni su proživjeli 'paunovu revoluciju' (tijekom šezdesetih), odnosno prihvatili su radikalne promjene u stilu i snažno atraktivno odijevanje. Upravo tada muška moda postaje raznolika, polako se udaljava od tradicionalnih okvira kakve je imala do šezdesetih, kad je prihvatljivo bilo samo tamno odijelo i konzervativni izgled.

Šezdesete su donijele društvenu i modnu revoluciju u smjeru individualnosti, stoga je bilo bitno naglasiti izgled, a kako ćemo to nego nekim ludim motivima, bilo je uvriježeno mišljenje. Disko klubovi postali su dio svakodnevice, no nisu to bila obična mjesta, već svijet mašte, gdje možete promjenom odjeće redizajnirati vlastiti identitet, piše Ultimatehistoryproject.

Posebno važni postali su razni promotori, koji su onda nosili kreativnu, vrlo raskošnu robu i modne dodatke, kako bi se istaknuli u masi. No, i sama je publika bila vizualno izazovna, klubovi su postali scena za sebe, povezana s plesnom glazbom. Kostimi i odjeća koju su nosili imala je još jedan važan element - obaveznu stilsku dinamiku. Naime, naglašavala je ples i pokret, primjer su trapezice koje su izuzetno široke ispod koljena te se kreću pri svakom koraku.

Jedan od najpoznatijih klubova o kojemu se i danas piše, kad se navode primjeri disko mode, je legendarni Studio 54. Uz zlatnu i sjajnu šarenu odjeću, bilo je tu i onih koji su tijelo obojili u tonove poput zlatne i srebrne. Dio te scene postao je kič, stil pretjeranog naglašavanja detalja i modnih elemenata.

Spandex i razne uske rastezljive forme postale su obavezne, tijelo se ponosno vidjelo, ako ne golom kožom, onda barem siluetom. No, bilo je tu kostima kakve danas nosimo na maškare - razne velike naočale, retro haljine, čarobni štapići, perike i koturaljke. Sve je to bilo dio scene jer igra identiteta je raznolika.

Stvoren je 'bodywear', odnosno uski, elastični kombinezoni koji su dosta otkrivali te bili vrlo senzualni, seksi i zavodljivi. Egzotika je inspirirala mnoge, od perja do glittera, stil je bio moćan te je kroz dekade ostao obavezan kao inspiracija za doba slavlja. U prosincu se inspiriramo upravo njime, jer ovih dana vrijedi pravilo 'više je više'. Dakle, skromnost može na odmor, prigrlimo raznolike, naglašene party outfite.

