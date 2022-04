Idealno za par slobodnih dana: Inspirativna i kreativna strana hlača obične sportske trenirke

Foto: Stradivarius

Mekane su i komotne, no nemaju prednost samo u aktivnim danima, tu su i neke stylish kombinacije kad se ne odričemo udobnosti, no opet moramo do grada ili na kavu

Široke forme hlače od trenirke super izgledaju na raznu tanku pleteninu, ali i blejzere klasične forme. Hailey Bieber majstorica je hibridnih kombinacija sportskog stila i klasike. POGLEDAJTE VIDEO: Prednosti prirodnih bojila Trenirka čak ponekad paše i na - štikle. Pastelne odjevne formule daju silueti dojam ženstvenosti. Crvenoj odgovaraju bijeli modni detalji. Neke trenirke podsjećaju na disko kuglu, djeluju vrlo atraktivno. Rihanna je jedna od onih koje se ne boje modnih eksperimenata. Obične sive hlače od trenirke ulaze u novi stilski okvir, uz klasičan bež sako. Ovih dana divna je kombinacija balonera i trenirke. Najčitaniji članci