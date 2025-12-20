Ideje koje morate isprobati ako vas muči rutina i dosada u spavaćoj sobi

Bez obzira jeste li zajedno pet mjeseci ili pet godina, veza može doći do točke kada seks počne djelovati pomalo rutinski. I premda nema ništa loše u tome da točno znate kako međusobno (ili sebe) dovesti do vrhunca, isprobavanje nečeg novog može unijeti ozbiljan nalet uzbuđenja natrag u spavaću sobu - ili bilo gdje.
Popis seks želja para pomaže partnerima da otvoreno komuniciraju o seksu, oslobode se kolotečina i začine stvari. Zapravo, čak i samo stvaranje popisa može biti uzbuđujuće , kaže Laurie Mintz, licencirana psihologinja i certificirana seksualna terapeutkinja. Pogledajte neke prijedloge za vašu listu želja.
1. EKSHIBICIONIZAM: Ako vas ideja da vas netko promatra uzbuđuje, ovo je za vas. Možete napraviti privatni striptiz za partnera, snimiti se za buduće užitke gledanja ili se čak prijaviti na sigurnu, anonimnu platformu kako biste podijelili trenutak sa strancima (naravno, uz pristanak). Ekshibicionizam dolazi na svim razinama, a vi možete birati što vam se čini uzbudljivim.
2. EKSPERIMENTIRAJTE: Nastranost ili perverznost je u osnovi sve što vas uzbuđuje, a postoji mnoštvo različitih vrsta. No, možda je bolja engleska riječ "kink". Volite osjećaj lateksa na koži? Ili lagano udaranje? Nošenje štikli u krevetu? Isprobajte neke drugačije ideje od onih koje ste dosad prakticirali.
3. STRAP-ON: Ovo ne zahtijeva puno objašnjenja. Dildo ili vibrator pričvršćen za pojas pomoći će da zamijenite uloge. Možda vam se oboma svidi, bez obzira kojeg je spola partner.
4. BEZ LJUBLJENJA: Izbacivanje ljubljenja iz seks menija pojačava ostatak iskustva i omogućuje igranje uloga u stilu "Zgodne žene". Uzdržavanje od tradicionalno običnih opcija može rezultirati najneobičnijim seksualnim iskustvima.
5. U TROJE: Nije iznenađenje, ovo se svakako moralo naći na popisu. Iskreno, to je klasik s razlogom. Troja usta, šest ruku i 30 prstiju moglo bi vam promijeniti život. Kombinacija je nekoliko, načina izvedbe nebrojeno. Pa pokušajte.
6. SNIMITE SE: Naravno da možete napraviti sex tape (pazite da je to s nekim kome vjerujete, mnogi su se opekli!), ali ovdje smo više mislili na nešto drugo. Snimite se dok masturbirate i pošaljite partneru. Mogao bi doći kući dobre volje i pun ideja.
7. UKLJUČITE HRANU: Šlag, čokoladni umak, jagode... postoji cijela hrpa hrane koju možete uključiti tijekom seksa, a koja će pojačati euforiju i donijeti zabavan preokret u rutinu.
8. ISPROBAJTE BDSM: Ne mora to biti odmah sve i pun gas. Krenite pomalo, primjerice s lisicama. Vezivanje bi moglo biti dobro za povezivanje.
9. STRIP POKER: Na ovaj način svi pobjeđuju. Ako ne znate igrati, ne brinite - zamijenite poker bilo kojom drugom igrom. Samo je taj dio sa "stripom" ono što ga čini uzbudljivim, zar ne?
10. APSTINENCIJA: Pokušajte izdržati tjedan dana bez seksa, ali provokacije su ne samo dopuštene, već i poželjne. Oduprite se seksu dok traje uzbuđenje, a rezultat ove duge predigre mogao bi vas iznenaditi.
11. SUZDRŽAVANJE OD ORGAZMA: Slijedeći logičan korak ako ste izdržali tjedan dana bez seksa. Možda zvuči nelogično, no ovo može biti najuzbudljivija stvar koju uvedete u svoj seksualni život. Pokušajte dopustiti da vas dovedu do ruba orgazma, ali ne i da doživite orgazam - tjedan dana.
12. SEKS IGRAČKE: Ako ste potpuno novi u ovome, krenite. Ako vam je neugodno, možete naručiti i putem interneta. Ali svakako se pokrenite. Ako već imate iskustva, nabavite nešto što još niste isprobali.
13. IGRAČKE U JAVNOSTI: Malo konkretnije od prethodnog savjeta, isprobajte vibrirajuće igračke u javnosti. Vibrirajuće gaćice ili mali vibrator na daljinski mogu se diskretno nositi na zabavi kod prijatelja, u restoranu ili u baru. Pripazite da okolina nije pretiha, postoji rizik da oni najbliže vama čuju vibraciju.
14. STAVITE FANTAZIJE NA PAPIR: Napišite vlastiti erotski roman o sebi i partneru. U ono što znate ubacite malo mašte. Čitajte naizmjence na glas i promatrajte reakcije. Ne brinite da ćete izgledati glupo - 50 nijansi sive je dobro zaradio.
15. IGRANJE ULOGA: Još jedan klasik, ali vrijedi spomenuti. Izađite iznorme i upustite se u seks s nekim novim dok istovremeno uživate sa svojom osobom. Mintz kaže da je igranje uloga odličan način da se stvari rade drugačije i da ćete se možda iznenaditi koliko veliku razliku mogu napraviti perika i naglasak. Seksi liječnici na pauzi, likovi iz TV emisija ili privlačni stranci - mogućnosti su beskrajne.
16. NA BRZINU: Primite se posla neposredno prije odlaska na večeru, Zoom sastanka ili prije dolaska obitelji na ručak. Koliko god spori seks bio dobar, brzinski seks ponekad može biti još privlačniji.
17. SEKS U AUTU: Ovo je prilično česta fantazija s razlogom: Seks u autu je vrl onapaljujuć. Nemojte misliti da je to samo za tinejdžere koji nemaju drugih opcija. Samo se pobrinite da parkirate na osamljenom mjestu i podognit ili uključite ručnu kočnicu.
18. SEKS PARTY: Ne morate ništa učiniti, ali već samo prisustvovanje seks partyju je stavka s popisa želja za seks koju preporučujemo. Čak i ako se ne pridružite (a možete ako vas ponese), definitivno ćete pronaći inspiraciju. Sama erotska atmosfera je ono što bi vas moglo privući i dati vam ideje za kasnije druženje s partnerom.
19. SVE OSIM KREVETA: Izađite iz spavaće sobe. Kuhinjski stol, veš mašina, hodnik, pod dnevne sobe. Dislocirajte užitak.
20. SEKS MARATON: Neka seks traje cijeli dan. Imajte tantrički seks, ali neka traje puno dulje. Nije važno znači li to da oboje imate više orgazama ili vježbate prekidanje dolaska do vrhunca, sve dok održavate seksi vibracije od zore do sumraka.
21. SEKSI IZAZOVI: Isprobajte seksualni izazov već ovaj vikend. Postoji mnoštvo različitih, ovisno o tome što tražite. Za početak, pokušajte imati seks što više puta ili isprobajte novi položaj svaki dan tijekom tjedna.
