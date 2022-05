Idem na operaciju srca, a jako se bojim kako će sve završiti...

Poštovani Mevludine,

očekuje me zahtjevna operacija na srcu pa me zanima kako će proći jer me pomalo strah, kao i moju suprugu. Zahvaljujem na odgovoru i savjetu.

šifra: srce

Odgovor:

Gospodine, vidim da ste se vi puno ispatili i namučili u životu. Jedva ste izgurali kroz svoje teško djetinjstvo, no Svevišnjem ipak morate zahvaliti što ste na kraju uspjeli u životu. Sad ste u zasluženoj mirovini, imate dvoje djece i unučad na koje se nemate što požaliti, svi su dobro i lijepo su odgojeni. Vidim da vam je supruga pažljiva i požrtvovna, no zbog operacije vas je sve strah. Vaš problem je srce, valvula zalistak, no nema potrebe za strahom. Dobit ćete prirodni svinjski koji će se ugraditi bez problema. Desni zalistak je popustio, lijevi je dobar. Prirodni zalistak će vam se ugraditi i ne vidim nikakvih problema. Poslije zahvata pit ćete lijekove i bit ćete super, danas se to radi bez većih problema i komplikacija. Vidim da ćete to obaviti do kraja godine, nemojte se bojati, sve će biti u najboljem redu. Uz Božju i liječničku pomoć osjećat ćete se sjajno, javite se po izlasku iz bolnice. Bez brige, samo opušteno i hrabro.

Najčitaniji članci