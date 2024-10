'Idem na seks zabave, a onda se vraćam kući svojoj ženi i djeci'

Prije nego što je izašao iz kuće, Andrew je dao svojoj ženi, s kojom je u braku već 22 godine, brz poljubac u obraz i rekao joj da se zabavi s prijateljicama. Ona mu se osmjehnula i sažalila ga jer je morao ići na "dosadnu poslovnu večeru." Taj trenutak mu je izazvao val krivnje jer je noć koja je bila pred njim bila daleko od dosadne. Upravo suprotno.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Nije zaslužio njeno suosjećanje. No do trenutka kad je stigao do kraja ulice, krivnja je nestala, a zamijenilo ju je uzbuđenje. Bio je na putu prema seks zabavi u hotelskom apartmanu, unajmljenom za tu priliku. Te noći planirao je imati seks s tri žene.

Ruku pod ruku sa svojom ljubavnicom, ušao bi u prostoriju ispunjenu oskudno odjevenim ženama koje su spavale s muškarcima koje su tek upoznale. Unutar sat vremena, pridružio bi im se i spavao s do tri žene prije nego što bi se vratio kući svojoj ženi, koja nije radila ništa razvratnije od ispijanja nekoliko čaša vina s prijateljicama.

Ovaj scenarij bio je redoviti dio njegovog života posljednjih šest godina. Nije bio svakotjedni događaj, ali se događao svakih nekoliko mjeseci. Uzbuđenje koje je donosio izvanbračni seks s neznankama postalo je zarazno i postalo dio njegovog života kojeg se nije htio odreći.

Volio je svoju ženu – ona je bila majka njihove djece, smijali su se zajedno, uživali jedno u drugome i bila je žena s kojom se mogao zamisliti kako stari. No unatoč ljubavi prema njoj, nije bio vjeran suprug.

Seksualni dio njihovog braka oduvijek je bio manjkav. Njoj seks nije pričinjavao previše zadovoljstva i već godinama bio je to ritual koji su prakticirali jednom mjesečno, više iz osjećaja obveze nego zbog želje. Prvi put ju je prevario nakon pet godina braka – bio je na poslovnoj konferenciji i spavao s kolegicom. Afera je trajala nekoliko mjeseci i završila obostrano. Nakon toga, imao je još nekoliko sličnih kratkih veza, oportunistički i bez previše smisla.

Prije osam godina, upoznao je ženu iz biciklističkog kluba, također udanu, s kojom je započeo aferu. Na početku veze, spomenula mu je da je s bivšim partnerom uživala u zamjeni partnera. Bio je zaintrigiran. Oduvijek ga je privlačila ta ideja, pogotovo otkad mu je jedan prijatelj, na kraju jedne pijane večere, predložio zamjenu žena, dok su obje supruge bile zgrožene i on je to pretvorio u šalu.

Foto: 123RF

Ideja o swinging zajednici počela je klijati u njemu, ali nije znao kako je realizirati, a nije htio ići sam. Kad je ljubavnica predložila da odu zajedno, bio je oduševljen. U to vrijeme već se zaljubio u nju, volio je njenu seksualnost i avanturistički duh. Ali oboje su od početka znali da ne žele uništiti svoje obitelji i držali su se tog dogovora.

Prvi put su posjetili nudistički klub na periferiji Londona. Sjedili su u sauni, a ona mu je tiho šapnula da joj se sviđa jedan muškarac. Pozvali su ga u sobu i on je bio više nego voljan. Osjećaj gledanja nekoga koga voli dok je intiman s nekim drugim bio je nevjerojatan – izazivalo je lavinu emocija i senzacija.

Nakon toga želio je još. Dva mjeseca kasnije, otišli su u središnji londonski klub u petak navečer. Znao je da će biti kasno, pa je izmislio poslovni izlet zbog kojeg je morao prespavati izvan kuće. Bio je nervozan, bojao se da neće moći izdržati pritisak ili da će doživjeti preranu ejakulaciju. Njegova ljubavnica ga je smirila, i ubrzo su započeli razgovor s drugim parom u baru.

Nakon što je vidio koliko ona uživa gledajući ga s drugom ženom, osjetio je mir – nije bilo ljubomore. To je bio trenutak kad je shvatio da želi još. Za njega, uzbuđenje nije bilo samo u seksu s nekom drugom osobom, već u činjenici da postoje žene s jakim seksualnim porivom, a zajednički osjećaj ekstaze bio je nešto što ga je duboko privlačilo.

Te noći, a i sljedećeg jutra, vodio je ljubav s ljubavnicom, razgovarajući o njihovom zajedničkom iskustvu, što je dodatno pojačalo njihovu vezu. Kasnije tog dana, vratio se svojoj ženi i nije osjećao grižnju savjesti.

Uvijek je razmišljao o tome kako njegova supruga nikada ne bi željela sudjelovati u takvim stvarima. Zadovoljna je njihovim brakom i ne bi htjela znati što se događa iza zatvorenih vrata.

Razgovarali smo općenito o nevjeri kad bi prijatelji bili uhvaćeni u varanju, a njezin odgovor uvijek je bio: "On je idiot što se dao uhvatiti".

Njegov najveći strah nije bio da će njegova supruga saznati, već da će njihova djeca otkriti. Znao je da bi bili užasnuti – nitko ne želi razmišljati o vlastitim roditeljima u seksualnom kontekstu, a pogotovo ne o tome da sudjeluju u swinging scenama.

Volio je gledati svoju ljubavnicu s drugim muškarcem. Zajedno su prošli kroz brojne avanture.

Foto: 123RF

Imali su profil na 'Fab Swingers' stranici, preko koje su upoznavali druge parove ili pojedinačne muškarce – nikad žene, jer njegovoj ljubavnici nije bilo zanimljivo gledati ga osim kada je i sama bila uključena, a nije bila biseksualna.

Njega je privlačio vizualni aspekt gledanja nje s drugim muškarcem. Organizirali su nekoliko okupljanja u hotelima putem stranice, a pozivani su i na razne događaje.

Sastajali su se popodne ili navečer, u trenucima kada bi njegova supruga izlazila s prijateljicama, ili kad bi mogao uvjerljivo osmisliti "poslovni put".

Posjećivali su klubove, čak i jedan u Parizu. To je za njega bio vrhunac – iskustvo koje nije mogao zaboraviti. Na ulazu su provjeravali tko ulazi, a atmosfera je bila vrlo elegantna, s posluživanjem hrane poput jagoda umočenih u čokoladu.

- Po svemu drugome, bio sam dobar suprug - mislio je često. Povremeno su se sreli s istim ljudima više puta, ali ne često – ne zbog opasnosti emocionalne vezanosti, već zbog manjka novosti, što je bila ključna stvar u kojoj su oboje uživali.

Jedno od najupečatljivijih iskustava dogodilo se prije otprilike četiri godine, kada su upoznali jedan par putem interneta i dogovorili sastanak kod njih kući. Bilo je to usred bijela dana, s otvorenim francuskim prozorima. Dok mu je partnerica pružala oralni seks u dnevnoj sobi, njegova djevojka uživala je s muškarcem na kauču. Geografski, bio je samo pola kilometra od kuće, ali u svakom drugom smislu, činilo se kao da je tisućama kilometara daleko.

Nije mogao prestati razmišljati o tome kako bi susjedi reagirali da su znali što se događa. Volio je tu nestašnost.

Izgubio je računicu koliko je žena imao – najviše tri u jednoj noći. No, bilo je trenutaka kada jednostavno nije bilo kemije ni s kim, pa bi se na kraju samo njih dvoje seksali. Uvijek su prakticirali siguran seks.

Bio je svjestan da bi većina čitatelja njegovo ponašanje smatrala odvratnim. No, za njega je swinging bio samo jedan aspekt života.

"Po svemu drugome, ja sam dobar suprug. I daleko od jedinog oženjenog muškarca tamo bez svoje žene," zaključio je, prenosi The Sun.