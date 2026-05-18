Priča o sestrama Zaninović: 'Idemo na Olimpijske igre ili obje ili nijedna...'

Nastup na Olimpijskim igrama u Londonu izborit ćemo obje, ili ne ide ni jedna - rekle su Slobodnoj Dalmaciji u ovo vrijeme 2010. godine sestre blizankinje i naše najbolje tekvandoašice, Ana i Lucija Zaninović, neposredno nakon što se Lucija vratila u Split sa zlatnom medaljom s Europskog prvenstva u Sankt Peterburgu (i tako se automatski kandidirala na OI u Londonu 2012. godine) i time skrenula pažnju medija na njihove sportske karijere. Izazvale su veliki interes medija, tih su dana sve novine pisale o njima, pa smo pronašli i tekst u Večernjem listu, u kojem su se osvrnule na pomalo skromne uvjete treniranja u Splitu, u europske prvakinje 2010. godine u ruskom Sankt Peterburgu. Njezina sestra blizanka Ana Zaninović je svjetska prvakinja, a obje su članice Taekwondo klubu Marjan, što ih nije omelo da ostvare vrlo zanimljive sportske karijere.