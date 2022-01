Neko su vrijeme suknje ovog stila bile veliki dnevni hit, street style scena vrvjela je kreacijama koje djeluju tako fluidno. I danas ih viđamo, no one nisu same - tu su i bluze te haljine s atraktivnim detaljima

Pri svakom pokretu tekstil se širi na specifičan način dajući silueti divnu dinamiku - plise je specifično zapeglan tip materijala te se često ističe dozom sjaja. Divan je u svim bojama, od pastela do nešto jačih tipa zelene, plave i crvene. POGLEDAJTE VIDEO: Petar Trbović o kreativnom poslu stiliste Plesni dojam pojačat će suknja inspirirana teksturom starog zlata. Dio kreacija inspiriran je slojevitim stilskim igrama, riječ je uglavnom o metalik tonovima. Bluze s plisiranim detaljima odličan su odabir za ljubiteljice finih retro kreacija. Haljina koja naglašava siluetu često ima naglašen struk. Suknje ovog tipa odlično pristaju svečanim bluzama i detaljima s volanima. Victoria Beckham voli plise i danju - nosi ga na pleteninu. Crno od glave do pete zna izgledati monotono, no ne uz ovako romantične suknje.