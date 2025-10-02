Ideš, kakva prsa imaju srpski fitness influenceri! Od njihovih 'fotki' ženama zastaje dah...

Fitness influenceri nisu samo stručnjaci za trening, već i pravi motivatori koji svojim izgledom, disciplinom i karizmom osvajaju srca mnogih. Njihov pristup zdravom životu, kombinacija fizičke snage i mentalne discipline, čini ih uzorima mnogima koji žele promijeniti svoj stil života
Nenad Sekulić je fitness trener iz Novog Sada, poznat po svom radu kao online mentor.
Na Instagramu dijeli treninge, motivacijske savjete i transformacije svojih klijenata, pokazujući da je dosljednost ključ svakog rezultata. Dugogodišnjom predanošću izgradio je prepoznatljiv osobni brend, a suradnja s PanSport suplementacijom potvrđuje njegov utjecaj u fitness zajednici.
Stojan Đukić je fitness trener i motivator iz Novog Sada, poznat po svom energičnom pristupu treningu i snažnoj motivaciji.
Njegov Instagram profil (@stojan_djukic) prikazuje raznovrsne treninge, izazove i inspirativne citate koji potiču njegovu zajednicu na aktivnost i promjenu životnih navika.
Stefan Rastovac je fitness trener i online mentor iz Novog Sada.
Počeo je trenirati 2011. godine, fokusirajući se na street workout i natjecanja te je stekao međunarodnu prepoznatljivost.
Na svom Instagram profilu (@stefan.rastovac), Stefan dijeli treninge, motivacijske sadržaje i savjete o prehrani, pozivajući pratitelje da ga kontaktiraju za personalizirane planove.
Viktor Pantić je fitness trener i online mentor iz Beograda, specijaliziran za bodybuilding i fitness building.
U sportu je prisutan više od 15 godina, a svoju strast prema fitnessu gaji od djetinjstva.
Njegov pristup uključuje precizno određivanje unosa kalorija, raspored nutrijenata te plan suplementacije, uz naglasak na motivaciju i podršku klijentima.
Sava Đurović je fitness trener i online mentor iz Srbije, specijaliziran za funkcionalni trening i CrossFit.
Na svom Instagram profilu (@savadjurovic) dijeli sadržaje vezane uz treninge, motivaciju i savjete za poboljšanje fizičke forme.
Njegov pristup uključuje individualizirane planove treninga i grupne programe, s naglaskom na pravilnu izvedbu vježbi i dugoročnu održivost rezultata. Kroz svoj rad, Sava nastoji pomoći klijentima da se osjećaju bolje u svom tijelu i postignu svoje fitness ciljeve.