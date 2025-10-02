Obavijesti

Galerija

Komentari 6
MNOGIMA SU UZORI

Ideš, kakva prsa imaju srpski fitness influenceri! Od njihovih 'fotki' ženama zastaje dah...

Fitness influenceri nisu samo stručnjaci za trening, već i pravi motivatori koji svojim izgledom, disciplinom i karizmom osvajaju srca mnogih. Njihov pristup zdravom životu, kombinacija fizičke snage i mentalne discipline, čini ih uzorima mnogima koji žele promijeniti svoj stil života
Ideš, kakva prsa imaju srpski fitness influenceri! Od njihovih 'fotki' ženama zastaje dah...
Nenad Sekulić je fitness trener iz Novog Sada, poznat po svom radu kao online mentor.
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025