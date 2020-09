Igra pretvaranja kod djece bitna je za razvoj vještina, ali na neke stvari ipak trebate pripaziti

<p>S obzirom na to da pandemija koronavirusa još uvijek traje, roditelji više vremena provode sa svojom djecom i pokušavaju ih koliko toliko čuvati od zaraze. Naravno kada su djeca kod kuće onda oni zahtijevaju pažnju i igru. Često se djeca igraju tako da se pretvaraju da su superheroji ili neki njima najdraži lik pa usporedno s tim mnogi se roditelji pitaju je li to dobra igra? </p><p>Igra pretvaranja je izuzetno korisna za djecu. Ta maštovita i kreativna igra bitna je za razvoj djetetovih socijalnih, emocionalnih i kognitivnih vještina, a uz to je način za istraživanje i otkrivanje svijeta. Mnogo je blagodati ove vrste igre, uključujući razvoj samokontrole i samoregulacije, povećanu koncentraciju, sposobnost istraživanja razvojnih vještina kroz područje interesa i uživanje u procesu učenja.</p><p>Istovremeno se potiče socijalno-emocionalni razvoj i akademski uspjeh, prema riječima nekih stručnjaka koji su istraživali ovakvu vrstu igranja kod djece.</p><p>U kriznim razdobljima poput ovih važnije je nego ikad djeci omogućiti vrijeme za igru. Igra pretvaranja vrlo vjerojatno može pomoći vašem djetetu da se riješi tjeskobe i stresa, a vaše dijete osjećati će se sigurnije.</p><p>Djeca se počinju igrati pretvaranja između 14 mjeseci i 18 mjeseci, a srećom ne trebaju puno za početak. U ovoj fazi roditelji mogu podržati pretvaranje tako da im je na raspolaganju mnoštvo zanimljivih predmeta za poticanje mašte i kreativnosti, na primjer kartonske kutije, blokovi za izgradnju, lutke i dinosauri.</p><p>Kako odrasta, vaše dijete jednom prilikom će vam doći i reći 'mama, tata ja želim biti to i to'. Potaknite dijete da uči stvari koje su mu bitne za budućnost i za život. Možete imati obiteljske kazališne večeri. Vaše dijete može sagraditi rekvizite, odjeću i sve predmete koji su vam potrebni za kazališnu predstavu. Izađite van i upotrijebite prirodu kao igračke i dopustite djetetu da samo stvori scenu, a vi mu možete pomoći navodeći ga što je dobro, a što ne.</p><p>Igra pretvaranja može vam pomoći da dijete naučite puno stvari. Primjerice kada ste vani i dijete vam vidi psa i krene ga se bojati vi mu možete reći da glumi da je veterinar i da se ne treba bojati psa. Uz to djetetu možete pokazati kako se treba ponašati kada vidi psa i kako postupiti.</p><p>Igra pretvaranja vaše dijete može naučiti dosta toga.</p><p>I dok roditelji imaju kontrolu nad većinom obiteljske dinamike u ovakvoj igri prvo dopustite djeci da sami budu vlastiti režiseri i producenti. Djeca se tako mogu nesmetano izražavati i istraživati ​​svoje interese u različitom okruženju. Zauzvrat, to hrani njihovu znatiželju i rasteže njihov um kako bi promovirali interes za istraživanje i daljnje učenje.</p><p>No ovakve igre kod roditelja nekada znaju biti početak negativnih rasprava. Za početak, roditelji se često znaju pitati znači li glumatanje TV emisija i filmova da dobivaju previše vremena na ekranu i da ne razvijaju vlastitu maštu. Većina djece zna svaku riječ filma i često ih ponavljaju. Trebali biste se zabrinuti kada vaše dijete ne bi moglo generirati jezik ili ideje.</p><p>Uporaba oružja poput pištolja i mačeva još je jedno područje koje zabrinjava roditelje, ali njihovo pojavljivanje u igri samo po sebi nije zabrinjavajuće. To ne znači da će biti nasilni. Međutim, ako se takvo ponašanje često ponavlja i počinje vas zabrinjavati onda je vrijeme za brigu. Djeca vrlo često istražuju ove vrste igre. Roditelji uvijek mogu postaviti granice oko ove vrste igre ili preusmjeriti djecu na druga područja, ako misle da je to previše.</p><h2>Na nekoliko zabrinjavajućih znakova ipak treba paziti</h2><p>Igra pretvaranja koja uključuje ponavljajuće teme nasilja, agresije ili neprikladnog sadržaja može biti crvena zastava koja opravdava daljnju procjenu. Još jedna moguća crvena zastava je ako vaše dijete iznenada izgubi interes ili se čini da više ne uživa u igri pretvaranja. </p><p>Roditelji se moraju raspitati o tome gdje djeca uče o tim vrstama tema kako bi im osigurali sigurnost.</p><h2>Poznavanje faza pretvaranja može pomoći roditeljima</h2><p><strong>14 mjeseci - 18 mjeseci:</strong> Ovdje ćete vjerojatno vidjeti igru koja se temelji na svakodnevnim poznatim aktivnostima. Ovdje također djeca izvode jednu glumačku igru, obično s odraslom osobom ili lutkom.<br/> <strong>19 mjeseci - 22 mjeseca:</strong> Pretvaranje se pojavljuje na temelju svakodnevnih uobičajenih aktivnosti. Primjer bi bio kada dijete koristi žlicu za hranjenje svog plišanog medvjeda.<br/> <strong>2 godine - 3 godine:</strong> Počinjete vidjeti kako se uključuju emocije, verbalno planiranje i redoslijed nekoliko radnji unutar teme. Više je koraka uključeno u ovu predstavu. Primjerice, lutka se hrani žlicom, salvetom briše usta i tada se lutki daje šalica da pije vodu.<br/> <strong>3,5 godine - 4 godine:</strong> Pretvaranje se temelji na događajima koje je dijete vidjelo ili čulo, ali nije osobno doživjelo. Roditelji će vidjeti preokret u glasu ili razgovor djeteta s lutkom i više jezika. Igra uključuje kratke nizove aktivnosti koje su sada povezane s vremenom. U ovoj dobi sada vidite da simbolički predmeti postaju igračke. Na primjer, blokovi postaju automobili.<br/> <strong>5 godina - 6 godina:</strong> Vidite višestruku ulogu: majka, otac, učitelj. Ovo je viša razina igre pretvaranja s više jezičnih tonova, korištenjem zaključaka i gesta za komunikaciju.</p><p>A kada ovakva igra prestaje? Moguće nikad. Iako će većina djece ono što mi tradicionalno smatramo pretvaranjem, da se igra s lutkama ili akcijskim figurama, tijekom napredovanja u osnovnoj školi zamijeniti knjigama, umjetnošću, video igrama ili sportom, neka djeca i odrasli imaju želju da se nastave baviti zamišljenim temama kroz umjetnost, kazalište, kreativno pisanje i slično tijekom svog života, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/parenting/a33835654/pretend-play/" target="_blank">GH.</a></p>