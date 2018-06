Igračke za pse: Ideju za ‘Togi for doggie’ dali su mi moji psi

Natalija Al-kahbybeh (28) mlada je poduzetnica koja je prošle godine pokrenula posao s tematskim kutijama za pse u kojima se svaki mjesec nalaze drugačiji proizvodi. Sudjelovala je u svakom koraku izrade proizvoda.

- Razvoj ideje trajao je sedam mjeseci. Prvo sam osnovala tvrtku, Togi for doggie d.o.o., a jedini problem bio je naziv. Morala sam objasniti što znači togi - “tons of gifts immediately”, ili u prijevodu “puno darova odmah” (za psa). Kad sam to objasnila sucima, odobrili su ga - kaže Natalija. Iako ovakve kutije već postoje, prva ih je izradila u Hrvatskoj.

- Na ideju sam došla nakon bezuspješnih pokušaja naručivanja kutije iz SAD-a. Kako sam završila ekonomiju poduzetništva na VERN-u, od mene se očekivalo da se upustim u nešto svoje, a oduvijek sam željela raditi nešto vezano uz životinje - navodi Natalija, koja u planu ima napraviti i kutije za mačke.

- Nemam još velik opseg posla, pa sve radim sama, oglašavam se na društvenim mrežama, sastavljam i pakiram kutije. To mi nije problem jer volim raditi, a ovo radim iz zadovoljstva i ljubavi - kaže i dodaje kako joj je inspiracija za kutiju bio jedan od njena tri psa, koji ima problema s alergijama.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Planiram napraviti veliki brend, steći što više klijenata i proširiti se izvan Hrvatske. Želim da Togi for doggie bude ime koje će se pamtiti - govori i dodaje kako se tek nedavno počela reklamirati izvan granica Hrvatske, a već je ostvarila i inozemnu prodaju.

- Dostava je uračunata u cijenu, a vrši se u roku od 24 sata na području Hrvatske, dok se u Europskoj Uniji dostavlja u roku pet radnih dana, cestovnim transportom. Dostavljam u sve zemlje članice EU, a izvan tih okvira ne planiram se širiti zbog brojnih zakona. Prilikom kupovine na web shopu unosi se ime i veličina psa jer svaki pas dobiva igračke namijenjene njegovoj veličini - govori Natalija, koja pazi da joj proizvodi budu kvalitetni.

Kao novost uvela je rođendansku kutiju, u kojoj se nalazi i personalizirana marama s imenom psa koja se radi po narudžbi. Radi se o ručno rađenom hrvatskom proizvodu. Mjesečno proda oko 50 kutija, a sadržaj koji joj ostane koristi za nagradne igre. Svaki mjesec na svojoj stranici bira i “njušku mjeseca” koja dobiva nagradu, a za vjerne je kupce svaka šesta kutija gratis. Sama je osmislila i logo sa psom koji ne podsjeća niti na jednu pasminu te kutije, za koje joj je bilo važno da su izrađene od reciklirane ambalaže, sigurne za transport te da joj sadržaj uvijek u njih stane. Onima koji žele pokrenuti vlastiti posao, savjetuje:

- Uvijek krenite raditi posao iz ljubavi i nikad ne odustajte. Važno je da imate cilj i k njemu težite. Nema odustajanja! - zaključuje Natalija.

Igračke su prilagođene psu

Prilikom kupovine na web shopu unosi se ime i veličina psa. Svaki pas dobiva igračke namijenjene svojoj veličini, govori Natalija, koja pazi da joj proizvodi budu kvalitetni. Ističe kako poslastice nabavlja isključivo od hrvatskih dobavljača te da se igračke iz kutije ne mogu kupiti niti u jednom pet shopu jer smatra kako je tržište dovoljno za sve i ne želi nikomu biti konkurencija.