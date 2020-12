Ikea kupcima slomila srce: Više neće tiskati svoj slavni katalog

<p>Ikea je nakon sedam desetljeća tiskanja svog slavnog kataloga odlučila okončati tu tradiciju.</p><p>Prije četiri godine oborili su rekord kad su tiskali čak 200 milijuna kopija kataloga. </p><p>Prvo izdanje katalog davne 1951. godine sadržavalo je 285 tisuća kopija, a prošlogodišnje je imalo 40 milijuna.</p><p>Razlog za ovaj potez nalazi se u tomu što Ikea planira bazirati sve više toga na internetskoj kupovini, a to je zasigurno potakla i pandemija korona virusa koja je općenito povećala broj korisnika internetske kupovine.</p><p>- Broj kopija pao je prošle godine, no primijetili smo kako su kupci puno više vremena provodili na našoj aplikaciji, stranicama i društvenim mrežama. Katalog je postao sve manje i manje bitan - rekao je za <a href="https://www.reuters.com/article/ikea-catalogue-idUSKBN28H1D2" target="_blank">Reuters </a>jedan od Ikeinih direktora, Konrad Gruss.</p><p>Katalog je tradicionalno bio jedan od većih troškova u Ikeinom budžetu za marketing, no Gruss je donio odluku o ukidanju financiranja za to, ali novac koji su uštedjeli potrošit će se na digitalni marketing.</p><p> </p>