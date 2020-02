Ima 103 kata, svoj poštanski broj i u njoj radi 21.000 ljudi

Jedna od najpoznatijih zgrada na svijetu je Empire State Building u poznatoj ulici Peta avenija u New Yorku. Trebalo je oko 410 dana da je sagrade, puno manje nego što se pretpostavljalo.

U gradnji je sudjelovalo oko 3400 radnika i, prema podacima, petero je izgubilo život. Službeno je otvorena 1. svibnja 1931., kad je tadašnji američki predsjednik Herbert Hoover pritiskom gumba iz Washingtona upalio svjetla. Od tada pa do 1972. godine nosila je laskavu titulu najviše zgrade na svijetu.

Od prizemlja do 103. kata ima 1872 stube i svake se godine održava utrka stubištem do 86. kata (do kojeg je 'samo' 1576 stuba). Rekord drži Australac Paul Crake, koji je uspio uspeti se za 9 minuta i 33 sekunde. U zgradi se nalaze 73 dizala i 6514 prozora. Gornji dio zgrade zamišljen je kao pristanište cepelina, zračnih brodova, koji nisu stekli popularnost kao što su arhitekti zamišljali. Danas više od tisuću tvrtki i 21.000 zaposlenika imaju urede u ovoj velebnoj zgradi, pa zbog toga ima i vlastiti poštanski broj: 10118.

Jedini veći poslovni kompleks u Sjedinjenim Američkim Državama je Pentagon. Empire State Building smatraju američkom kulturnom ikonom, dizajniran u art deco stilu i jedno je od sedam modernih svjetskih čuda. Zgrada može svijetliti u raznim bojama. Primjerice, za Valentinovo svijetli u crvenoj. Valentinovo je i poseban dan jer se svake godine održava natjecanje u kojem se bira 14 parova koji se mogu vjenčati u promatračnici na 86. katu.

Promatračnicu godišnje posjeti oko 4 milijuna ljudi. Empire State Building bio je mjesto radnje mnogih filmova, od 'King Konga' do 'Dana neovisnosti' i 'Romanse u Seattleu'. Blizu vrha ima gromobran, u koji grom udari dvadesetak puta svake godine!

