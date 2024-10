Ima 17 godina i troši tisuće eura da bi cijelu godinu živio u vlaku

Digitalni nomad Lasse Stolley jednostavno obožava vlakove. Ovaj njemački tinejdžer nije klasični ljubitelj vlakova – on ih ne promatra, već na njima živi. Iako bi izraz 'squatter' (ilegalni stanar) mogao sugerirati drugačije, to za 17-godišnjeg Lassea nije točno. On, naime, potpuno legalno živi na vlakovima, i to u iznenađujućem komforu.

Lasse svakodnevno putuje 960 kilometara po Njemačkoj, koristeći vlakove Deutsche Bahna. Putuje u prvoj klasi, spava u noćnim vlakovima, doručkuje u DB salonima i tušira se u javnim bazenima i rekreacijskim centrima – sve to zahvaljujući neograničenoj godišnjoj željezničkoj karti.

Samozaposleni programer tehnički nema stalnu adresu, a čini se da uživa u svom neobičnom načinu života, što redovito bilježi na svom blogu 'Život na vlaku'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Početak neobičnog putovanja

- Već godinu i pol živim na vlaku kao digitalni nomad - rekao je Lasse za Business Insider.

- Noću spavam u Intercity Express (ICE) vlaku u pokretu, a danju radim kao programer, sjedeći za stolom okružen drugim putnicima. Putujem od jednog kraja zemlje do drugog, istražujem cijelu Njemačku - dodao je.

- Odlučio sam živjeti na vlaku sa 16 godina. Škola je bila iza mene, a svijet preda mnom. Tako sam u ljeto 2022. odlučio prepustiti se svojoj želji za putovanjima, napustiti roditeljski dom u Schleswig-Holsteinu i krenuti u veliku avanturu - ispričao je.

- Ako poželim otići do mora, ujutro sjednem na vlak prema sjeveru. Ako me privlači gradska vreva, pronađem liniju za Berlin ili München. Ili uhvatim brzi vlak za Alpe i odem na planinarenje - izjavio je mladić.

- Aplikacijom si navečer organiziram sljedeću vožnju, a dok spavam, jurim prema odredištu. Nemam mjesto gdje se mogu povući – moj dom je vlak. Prvih nekoliko mjeseci bilo je teško i morao sam puno toga naučiti. Sve je bilo drugačije nego što sam zamišljao - izjavio je.

Troškovi, noćenja i roditeljska podrška

Lasse kaže da ga ovakav način života košta otprilike 10.000 eura godišnje.

- Imam mnogo slobode i svaki dan mogu odlučiti kamo želim ići – bilo da je to Alpe, veliki grad ili more. Potpuno sam fleksibilan - izjavio je.

No, mora biti i dobro organiziran.

- Svake večeri moram biti siguran da ću uhvatiti noćni vlak, a ponekad moram brzo promijeniti plan jer vlak iznenada ne dolazi - dodao je.

Što njegovi roditelji misle o njegovoj odluci?

- Morao sam ih dugo uvjeravati - kaže. Nakon što su provjerili pravne aspekte, pristali su i pomogli mu prodati većinu njegovih stvari. Sada u potpunosti podržavaju njegovu odluku.

Minimalistički način života

Prtljaga je, naravno, problem. Lasse putuje lagano.

- Najvažniji su mi laptop i slušalice s funkcijom uklanjanja buke, koje mi omogućuju barem malo privatnosti u vlaku. Važan aspekt minimalizma u vlaku je smanjenje materijalnih stvari. Kako je raspoloživi prostor vrlo ograničen, morate pažljivo birati što vam stvarno treba. To znači rješavanje nepotrebnih predmeta i ograničavanje na osnovne stvari - objašnjava Lasse.

- Izazov je ne nakupljati sve više stvari, što je ključno za minimalistički način života. Pogotovo s ruksakom brzo dolazite do granice prostora - dodao je.

Komentar na posljednjih 18 mjeseci

- Ovakav način života prilično je nemiran. Da bih se opustio, samo gledam kroz prozor i promatram krajolik. To me jako smiruje i tada puštam mislima da lutaju - naveo je.

- Moja omiljena ruta prolazi kroz dolinu rijeke Rajne između Mainza i Bonna. Vlakovi ovdje uvijek putuju vrlo sporo uz rijeku. To je prekrasna slikovita ruta koja se proteže podno vinograda. Pogled je predivan - izjavio je.

Prošlog je mjeseca Lasse izračunao da je otkako živi na vlaku prešao ukupno više od 500.000 kilometara – brojka koja sada, naravno, nastavlja rasti.

- Nisam siguran koliko dugo ću još putovati Njemačkom i buditi se svaki dan na drugom mjestu. Moja Bahncard 100 vrijedi još pet mjeseci. Još nisam vidio dovoljno - zaključio je, piše Metro.