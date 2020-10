Ima pet žena i svima pokazuje kako izgleda život u poligamiji: Gužva je, imamo 25-ero djece

Bivši mormon Brady Williams ima pet supruga i za sve njih kaže da su mu srodne duše. Svi žive zajedno u miru i sreći, a uz 25-ero djece nikad im nije dosadno

<p>Iako njihov životni stil nije svima normalan, istraživanja pokazuju da je poligamija u Americi možda i prihvaćenija nego se misli, s oko 50.000 do 100.000 ljudi koji žive na taj način.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Brady Williams i njegovih pet supruga dobar su primjer za to. Ovaj bivši mormon, koji je napustio vjeru, ali je zadržao poligamiju, za svaku od svojih supruga; Paulie, Robyn, Rosemary, Nonie i Rhondu kaže da mu je srodna duša.</p><p>Svi žive zajedno na imanju, a s njima je i njihovih 25 sinova i kćeri.</p><p>Obitelj se proslavila kada su dopustili kamerama ulazak u svoj dom u Salt Lake Cityju u američkoj državi Utah. </p><p>TV emisija 'My Five Wives' emitirala se dvije sezone. </p><p>Brady je službeno vjenčan samo za Paulie, a s ostalima ima 'duhovne unije'. Sve njegove supruge su sestre i odgojene su tako da budu poslušne 'supruge sestre'.</p><p>Imaju i strogi raspored pa tako Brady mora ravnomjerno rasporediti vijeme koje provodi u krevetu sa svakom suprugom. Obično svaki dan u podne odlazi drugoj supruzi.</p><p>Njegove supruge pak govore da među njima nema ljubomore i da pokušavaju djecu otvoreno odgajati bez da im govore kako je poligamija jedini pravi put.</p>