Kod njih se sve radi u ogromnim koli\u010dinama pa tako i kupovina odje\u0107e za djecu.\u00a0Sue, ka\u017ee, obo\u017eava trgova\u010dki lanac Primark poznat i vrlo popularan zbog odje\u0107e, obu\u0107e i dodataka vrlo niskih cijena, a solidne kvalitete.\u00a0U trgovinu ulazi samo sa starijim k\u0107erima, jer bi nastao kaos kada bi povela svu djecu. Tada kupuju sve \u0161to je potrebno za svakog \u010dlana obitelji.

- Djevojke samo uzmu ko\u0161are, u njih ubace hrpu stvari i ostave me da sve to platim - ispri\u010dala je na obiteljskom YouTube kanalu na kojemu su pokazale kako to izgleda, \u0161to su sve kupile i za koga. Ku\u0107i su do\u0161le sa hrpom vre\u0107ica.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Obitelj se nedavno pove\u0107ala kada je njihova k\u0107er Millie rodila svoje prvo dijete Opheliju, \u0161to zna\u010di da Sue i Noel sada imaju \u0161est unuka. Kod njih su proslave ro\u0111endana jako \u010desta pojava.

Cijela obitelj, uklju\u010duju\u0107i Millie i Opheliju, \u017eive u biv\u0161em domu za njegu koji ima deset spava\u0107ih soba. Isje\u010dke iz svojeg \u017eivota\u00a0dijele na internetu.\u00a0

Noelov privatni pekarski posao im je glavni izvod prihoda, prenosi The Sun.

U ovom videu mo\u017eete vidjeti jo\u0161 nekoliko detalja iz njihovog \u017eivota:

\u00a0