Imala je mjesečnicu i nije znala da je trudna - a onda je rodila

Charlotte Thomson (21) iz Newcastlea u Velikoj Britaniji šokirala se kada je rodila dijete za koje, tvrdi, nije ni znala da raste u njoj. Do zadnjeg dana je nosila odjeću veličine 36 i imala normalnu mjesečnicu - svaki mjesec.

Kaže da se probudila jedne noći s bolovima u trbuhu, ali povezala ih je s menstrualnim bolovima. Međutim, postajali su sve jači i češći pa je odjurila u bolnicu. Liječnici su joj rekli da ima trudove i ubrzo nakon toga, dva, tri sata kasnije, rodila je zdravu kćer tešku oko 2,7 kilograma. Dala joj je ime Molly.

Charlotte had had no bump as her baby had been tucked up underneath her ribs. Posted by Metro on 6. ožujka 2018

Charlotte je inače medicinska sestra u dječjem vrtiću i kaže da je bila izvan sebe od šoka, prenosi Metro.

- Trbuh mi je bio posve ravan, a menstruacija uredna. Nisam znala da sam trudna sve dok nisam rodila. Bio je to strašan šok za mene. Bilo me je nekako strah što sam postala majka po prvi put, a da nije bilo nikakvih naznaka da će se to dogoditi - ispričala je.

Nakon prvotnog šoka počela je osjećati sve veću sreću što je dobila dijete. Kaže da svoju kćer ne bi mijenjala za ništa na svijetu.

Dogodilo se to u studenom 2015. godine. Živjela je klasičnim mladenačkim životom, odlazila je na tulume svakog vikenda i odijevala uske haljine. Primijetila je da se udebljala nešto manje od kilograma i pol. Bila je i pospanija nego inače, ali pripisivala je to izlascima. Kaže da je i dalje normalno mogla nositi svu odjeću pa je mali višak kila ignorirala.

Kasnije tog mjeseca probudila se u agoniji usred noći, oko 2.30 sati. Popila je tabletu protiv bolova i nadala se kako će bolovi nestati. Međutim, postajali su sve nepodnošljiviji.

- Sat kasnije osjetila sam kao da ću povratiti pa sam odjurila u zahod. Tada sam primijetila da su mi gaćice pune krvi. Menstruacija mi je upravo završila, bila sam prestravljena. Znala sam da nešto nije u redu. Uzela sam taksi i odjurila u bolnicu - prisjetila se.

Foto: Dreamstime

Kada je u bolnici čula da liječnik traži babicu, bila je totalno zbunjena. Rekla mu je da je to pogreška, da nikako ne može biti trudna. Nešto kasnije su napravili ultrazvuk i sve je postalo kristalno jasno - s ekrana ih je gledala beba koja je odlučila doći na svijet.

Charlotte je bila trudna devet mjeseci. Svašta joj je, kaže, tada prolazilo kroz glavu. Razmišljala je kako nema niti jedan komadić opreme za bebu, što će roditelji reći kada saznaju...

Medicinska sestra je pozvala njezine roditelje, a oni su bili uvjereni kako je trudna nekoliko mjeseci i vjerojatno ima spontani pobačaj.

- Počela sam plakati kada sam ih vidjela. Ponavljala sam im kako nisam znala da sam trudna. Bili su mi velika podrška. Zapravo bili su jako uzbuđeni što će postali baka i djed - priča Charlotte.

Foto: Dreamstime

Beba se rodila posve zdrava iako je Charlotte pila alkohol tijekom trudnoće. Liječnici su joj objasnili kako joj je trbuh ostao relativno ravan jer se dijete uvuklo pod njezina rebra. Dva dana nakon poroda, pustili su mladu majku i njezinu bebu iz bolnice.

Djevojčicu sada vodi sa sobom u vrtić u kojemu radi tako da puno vremena provode zajedno. Njezin tata je Charlottin bivši dečko, a nije otkrila zna li on za dijete ili ne.

U kojim slučajevima žene krvare u trudnoći?

- Poznato je da u prvom tromjesečju trudnica može ciklički krvariti. Radi se o tzv. decidualnom krvarenju koje je zapravo donekle i fiziološko jer se sluznica može lagano ljuštiti dok se ne spoje tzv. decidua parietalis i decidua capsularis. Ipak, ta su krvarenja oskudnija od uobičajene mjesečnice - objašnjava doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. iz Instituta za žensko zdravlje u Zagrebu.

Foto: Dreamstime

On vjeruje kako je Charlotte Thomson u prvom tromjesečju imala decidualno krvarenje kakvo se pojavljuje kod oko trećine trudnica, a kasnije je vjerojatno krvarila zbog nekih drugih razloga. Ona je to pogrešno protumačila kao da ima menstruaciju.

- Kasnije se mogla povremeno javljati sukrvica zbog raznih razloga: niskog sijela posteljice, upale, eritroplakije vrata maternice koja se može ozlijediti tijekom spolnog kontakta, hematološke bolesti, itd. Kada startaju trudovi moguće je intenzivnije krvarenje ovisno o npr. sijelu posteljice ili njenom preranom ljuštenju - kaže doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med i dodaje da, ako je žena iznadprosječno visoka, a dijete u trbuhu slabije razvijeno pa time i manje - moguće je da se trudnoća ne vidi.

Dodaje kako, prema težini djeteta koje je Britanka rodila, pretpostavlja da je beba na svijet došla u 9. lunarnom mjesecu.

- Prosječna trudnoća traje 40 lunarnih tjedana ili 10 lunarnih mjeseci. Devet mjeseci koji se spominju su vjerojatno lunarni (svaki ima 28 dana). Ako je bila u devetom lunarnom mjesecu onda je mogla roditi između 32. i 34. tjedna - dodaje.

Australka otkrila da je trudna samo 15 minuta prije poroda

Jayde Lawrence (27) iz Pertha prije dvije godine osjetila je jaku bol u donjem dijelu trbuha i prvo što joj je palo na pamet je da joj je vjerojatno puknulo slijepo crijevo. Partner Kurt odmah ju je odvezao u bolnicu. Ono što su liječnici utvrdili šokiralo ih je oboje - Jayde je dobila trudove i njihovo dugo željeno dijete je bilo na putu - iako nisu niti znali da je trudna!

Australka je ranije imala problema s policističnim jajnicima i ne da se samo mučila s neplodnošću nego je u međuvremenu napravila i dva testa na trudnoću. Oba su bila negativna. Za Nine News ispričala je kako u niti jednom trenutku nije osjetila nikakve simptome koji bi upućivali na trudnoću.

Foto: screenshot/9news

Bol koju je osjećala podsjećala ju je na menstrualne, ali je znala da nema gotovo nikakve šanse da je u drugom stanju. Liječnici su ubrzo ultrazvukom zaista otkrili otkucaje srca bebe s kojom je sve bilo u najboljem redu. Brzo je prebačena u salu za porode i u roku samo 15 minuta i četiri tiskanja njezin dječak ugledao je svjetlo dana. Beba kojoj su dali ime Jax rođena je s težinom od 3,3 kilograma.

- Meni se cijelo vrijeme činilo da sam se malo udebljala. Ovo je bio nevjerojatan šok - kaže Jayde koja je unatoč velikom iznenađenju presretna što je napokon postala majka.

Sličan slučaj dogodio se i u Splitu

Splićanka stara oko 30 godina, koja nije željela da joj se otkrije identitet, došla je 2016. godine u bolnicu zbog jakih bolova u predjelu leđa i bubrega.

Dežurni liječnik najprije je pomislio da ima bubrežne kolike pa ju je poslao na ultrazvuk. Tada je uslijedio šok i za liječnika i za ženu - u njoj su vidjeli bebu, a porod je bio blizu. Rodila je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split. Liječnicima je rekla kako nije znala da je trudna.

Foto: Dreamstime

Bilo je još takvih slučajeva, a liječnicima nije jasno kako ne osjete dijete u sebi.

- To ih i ja pitam kada dođu kod mene na pregled i tek tada utvrde da su trudne. Dobro, u ranoj trudnoći još i mogu razumjeti da žena ne mora znati da je trudna, ali u kasnijem stadiju trudnoće to ni meni nije jasno. Kako ne mogu osjetiti živo dijete u svojoj utrobi. Dijete staro 20 tjedana trebalo bi se micati u majčinoj utrobi i ona bi to micanje morala jasno osjetiti - rekao je tada splitski ginekolog dr. Robert Vulić za Slobodnu Dalmaciju i dodao:

"Biološke varijacije u kasnijoj trudnoći, koje se odnose na veličinu djeteta, iznose plus ili minus tri tjedna, a do tada dva tjedna. To znači da u onom trenutku kada određujem koliko dugo traje trudnoća u tome mogu "pogriješiti" do tri tjedna. Evo, sada upravo imam ženu u 30. tjednu trudnoće koja nije znala da je trudna. I meni to nije bilo jasno kako nije znala da je trudna i kako nije osjetila pomicanje djeteta."