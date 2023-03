Imam 42 godine i zaljubila sam se u prijatelja svog sina koji ima 24, prošlo ljeto smo se i vjenčali

Mamu četvero djece kritiziraju jer se zaljubila u prijatelja svog sina tinejdžera. Tanya i Josue spojili su se prije tri godine kada je ona imala 39, a on 21 godinu. Upoznali su se 2018. kada je odvezla svoja dva sina do njegove kuće da igraju videoigrice.

Par se vjenčao prošlog ljeta unatoč tome što su im drugi prijetili da će pozvati socijalnu službu zbog njihove veze. Zaljubljeni golupčići redovito na društvenim mrežama dijele videozapise na kojima zajedno flertuju, maze se i plešu.

- Josue je odrasla osoba koja ima pravo pristanka i bio je takav kad smo se prvi put sreli - poručila je kritičarima.

Drugi su tvrdili da 24-godišnji Josue iskorištava Tanyu za 'krov nad glavom', da bi njezin najstariji sin mogao umrijeti od srama, kao i da mu je ona 'sugar mama'.

- Njihovo mišljenje ne utječe na nas. Bit ćemo zajedno htjeli oni to ili ne - kaže Tanya. Priznala je da je neobična veza između njih dvoje možda učinila da se njezina djeca u početku osjećaju 'drugačije', ali je rekla da se sada ponovno povezuju s Josueom.

Tanya je objasnila da je njen dragi njezinim sinovima bio više veliki brat nego bilo što drugo. Josue sanja o tome da bude uspješan glazbenik kako bi njihovoj obitelji mogao omogućiti zdrav i bogat život.

- Volim biti očuh. U početku je bilo neugodno, ali sada je lako. Oni su zauvijek moji - rekao je Josue.

Par živi zajedno u Ohiju u SAD-u s Tanyino četvero djece i zarađuju putem njegovog posla u tvornici, dostavljajući hranu i stvarajući sadržaj na društvenim mrežama.

Tanya je navikla da mnogi misle da je Josue njezin sin, ali je pratiteljima rekla da su samo ljubomorni na to koliko je ona ustvari zaljubljena.

Štoviše, mama je također navikla da mlađe djevojke pokazuju interes za njenog muškarca - toliko da on to koristi u svoju korist. Tanya redovito šalje Josuea po kavu, da koketira s konobaricama kako bi dobio besplatnu kavu, prenosi The Sun.

