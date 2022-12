Imam kuću, dva auta i još veliku mirovinu...ali, nemam nikoga

Dragi Mevludine,

već jako dugo vremena sam potpuno sam, zapravo još od 1985. godine. Ne znam zašto je tome tako i zbog čega mi je takva sudbina. Pomišljam da me netko urekao, bacio na mene kakvu magiju. Jer imam gotovo sve, i novu kuću, i dva auta, i veliku mirovinu, a opet sam potpuno sam. Pomozite mi nekako pa će i bog vama pomoći. Molim vas za savjet.

Šifra: Milan

Odgovor:

Dragi gospodine, skeptični ste, nepovjerljivi i tvrdoglavi prema životu i ljudima, osobito ženama. Morate više iskreno vjerovati u nove prilike i mogućnosti te se napokon i hrabro otisnuti u tom smjeru. Poprilično ste i komplicirani, no volite raditi i mnogo ste toga postigli u životu. Godine su prošle i ostali ste sami, no nikad nije kasno za život s nekim i nove ljubavi. Pozitivni jeste, ali uvijek s dozom loših predrasuda, a najviše prema ženama. Dobro se držite za svoje godine, imate snage i lijep dom, auto i mirovinu, no trebali biste dignuti glavu gore i više komunicirati s ljudima te tu i tamo napraviti kakav kompromis. Više se krećite, učlanite se na kakav tečaj, planinarenje... jer potrebno vam je društvo gdje ćete upoznati ženu vaših godina. Život je ponekad težak i surov, no potreban je trud kako biste upoznali i njegovu ljepšu stranu. Nemate nikakvih uroka, nemojte padati na takve laži. Splet okolnosti je takav kakav jest, manje ste dobili nego što ste očekivali, no ja vama vidim poznanstvo s jednom profinjenom, kulturnom, stabilnom i urednom damom već u idućoj godini. Bit ćete zadovoljni tom vezom i zajedničkim životom, no uložite više truda u tom smjeru i budite opušteniji. Samopouzdanje će vam se vratiti i vidim stabilizaciju u ljubavi, ali i na drugim poljima u iduće tri godine. Nekih drugih većih problema i prepreka vi zapravo nemate a neće ih ni biti. Sve počinje od vas. Nazovite me kad pročitate odgovor. Sretno.

