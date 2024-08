'Imam preko 170 kg i vrijeđaju me jer imam mršavu suprugu'

George Keywood, koji je glumio Craiga u nagrađivanoj seriji People Just Do Nothing, sada je poznatiji po svojim aktivnostima na društvenim mrežama nego po svojoj glumačkoj karijeri.

30-godišnjak je glumio Craiga u seriji 'People Just Do Nothing' koja je dobitnica nagrade BAFTA. Lažna dokumentarna serija pratila je piratsku radio stanicu Kurupt FM iz zapadnog Londona i njezine DJ-e, a prikazivala se pet sezona. Filmski spinoff - People Just Do Nothing: Big in Japan - objavljen je 2021.

Zbog svoje krupnije građe, također se redovito suočava s okrutnim komentarima trolova, pogotovo kad se snima sa svojom zgodnom suprugom. Oženili su se u svibnju 2022.

Mnogi komentari su upućeni njegovoj ženi - kako to da je s njim i kako ju može privlačiti netko njegove građe.

George je uzvratio u jednom isječku, sjedeći gol do pasa, govoreći da su trolovi samo "ljubomorni" na njega.

- Mnogi ljudi bulje u nas na ulici, zbog čega se osjećam nelagodno jer je nepristojno, ali znam da mnogima izgledamo nespojivo - rekla je Sienna.

Kaže da mnogi muškarci stanu i flertaju s njom ispred njenog muža. Misli da bi bilo drugačije da je ona ta koja je punašnija.

- Normalnije je vidjeti dvoje velikih ljudi zajedno, ili vitkog muškarca i krupnu ženu - zaključila je.