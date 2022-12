'Imam zlatno pravilo za spavaću sobu koje mi pomaže održati iskru u vezi već 12 godina'

Intimna strana naše veze još uvijek je jaka. Martin voli moju energiju i iznimno je strpljiv i pun razumijevanja. Čvrsto vjerujem da se morate stalno truditi jedno oko drugoga u vezi, u protivnom ste na skliskom terenu. Moje zlatno pravilo za održavanje intimnosti u vezi je: nemojte imati TV u spavaćoj sobi, savjetuje Jenny Powell (54), britanska TV voditeljica.

- To pravilo mi pomaže održati iskru u vezi već 12 godina - dodala je.

Partnera Martina Lowea (48), zgodnog sportskog terapeuta, opisuje kao 'isklesanog s planine Olimp'.

Već su, kaže, objesili grančicu imele iznad kuhinjskih vrata kako bi se poljubili svaki put kad se sretnu ispod nje.

- To što si napunio pola stoljeća ne znači da se moraš oprostiti od zabave među plahtama. Seks u pedesetima postaje sve bolji i bolji. Kada nekoga poznajete tako dobro i prošli ste kroz toliko situacija, to je najbolji način da se opustite i uživate jedno u drugom - nastavila je Jenny.

Pogledajte ih u videu:

Jenny i Martin su se sreli 2010. godine u trgovini Pret A Manger na londonskoj stanici Euston. Četiri godine kasnije ju je zaprosio, bilo je to u New Yorku. Zaručili su se, no nisu se još vjenčali.

- Ne planiramo se vjenčati. Vrlo smo sretni ovakvi kakvi jesmo. Bit ćemo jedan od onih trajno zaručenih parova, ali to kod nas funkcionira - rekla je.

On je jako aktivan, a njoj se to sviđa. Zato i je 'tako božanstveno građen'.

- Ima snagatorske treninge. Vuče i gura gume, diže sve moguće utege, pliva u hladnoj vodi čak u veljači. Ne daj Bože da prestane paziti na sebe i dobije tijelo kao Boris Johnson - našalila se, a prenosi The Sun.

