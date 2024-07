Imamo trik kako da vam kovrče budu kao kod Anne Hathaway

Glumica Anne Hathaway u filmu The Idea of You imala je super stajling i frizuru. Opuštene kovrče tako su opet u fokusu, a idealne su za ljetno vrijeme. Korisnica TikToka imena Greta na svom profilu je pokazala kako postiži kovrče kakve je američka glumica imala u filmu.

Koristila je peglu za kosu, a olakotna okolnost je ta što TikTokerica ima šiške baš poput Anne.

Jedan komentar na video je privukao pažnju, a korisnik društvene mreže napisao je da se efekt može postići i tako da ispletete nizozemsku pletenicu, a prije toga kosu malo našpricajte običnom vodom kako bi bila vlažna, piše Woman&Home.

Koristite lak, a posebice ako vam je kosa duga.

Foto: Amazon prime

Film The Idea of You prati Solene (Hathaway), 40-godišnju majku koja se zaljubi u 24-godišnju pop zvijezdu Hayesa Campbella (Nicholas Galitzine). Film je izašao u svibnju i ubrzo je postao hit.