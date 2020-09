Uzroci ekcema kože mogu biti različiti

Stručnjaci ističu kako postoji mnogo mogućih uzroka zbog kojih vam koža reagira crvenilom, perutanjem i ljuštenjem te da je zato i preporučljivo liječenje u svim tim slučajevima različito

<p>Upalna stanja kože koja dovode do crvenila, odnosno ekcema, pogađaju veli broj ljudi, pri čemu postoji široki spektar 'okidača' za to stanje, zbog čega ne odgovaraju svima jednaki tretmani liječenja. Mnogi zbog toga mogu proći kroz puno problema prije nego dođu do rješenja.</p><p>Evo nekoliko savjeta dermatologa i liječnika te estetskih kirurga, utemeljenih i na istraživanjima, koji mogu pomoći da bolje prepoznate probleme s kožom i izaberete primjereniji pristup u njegovom rješavanju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za njegu kože</p><h2>1. Trebat će vremena dok ne vidite kakva vam njega odgovara</h2><p>Ekcem, posebno onaj na osjetljivom licu, zapravo je igra pogađanja. Nikad ne znate što će biti okidač, pa onda i oko rješenja treba eksperimentirati, kaže dr. Alan Dattner, dermatolog. Datner primjenjuje holistički pristup u liječenju kože. Kaže kako ljudi prvo posežu za kremama, dok on za njegu osjetljivog lica preporučuje - ulja.</p><p>S kremama treba biti potpuno siguran da niste osjetljivi na neke sastojke.</p><h2>2. Kad ne znate odakle početi, slušajte dermatologa</h2><p>Kad imate ekcem, postoji puno sastojaka koji su zabranjeni. No, postoji nekoliko sastojaka koje dermatolozi odobravaju, a koji su nerijetko sadržani u nekim komercijalnim proizvodima. Na primjer, suncokretovo ulje bogato je linolnom kiselinom, koja ima protuupalni učinak na kožu i pomaže u popravljanju površine kože te smanjuje transepidermalni gubitak vode, kaže Cybele Fishman, dermatologinja.</p><p>I kokosovo ulje, dodaje, izvrsno je prirodno hidratantno sredstvo za kožu, posebno za pacijente s ekcemom. Međutim,ono može dovesti i do izbijanja akni, pa budite oprezni ako ste skloni aknama, upozorava dermatologinja dr. Jaimie Glick. </p><h2>3. Jačajte mikrobiom kože</h2><p>Novo istraživanje mikrobioma kože sugerira da je uravnotežena kožna flora ključna za to da se zaustavi pogoršanje stanja. Na to posebno utječu dva soja bakterija: Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis, čini se.</p><p>Riječ je o stafilokoku koji djeluje na kožu. Zato treba koristiti proizvode koji jačaju prirodni mikrobiom kože. No, prije nego započnete koristiti neki novi proizvod, obavezno napravite stres test na malom dijelu kože. </p><h2>4. Shvatite da su pogoršanja možda jednostavno neizbježna</h2><p>Većina ljudi trudi se oko toga da kožu održi vlažnom, da regulira prehranu te izbjegava alergene kako bi spriječili pojavu ekcema, kaže dermatologinja Latanya Benjamin. No, u početku je važno imati na umu da možete očekivati određena pogoršanja dok ne pronađete tretmane koji vam najbolje odgovaraju.</p><p>Čak i kad je koža dobro tretirana i pod kontrolom, ekcem se može pojaviti zbog niza drugih razloga, uključujući prehladu, borbu s infekcijom kože ili tome da ste se previše zagrijali tijekom neke aktivnosti.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1851020" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-04/dreamstime-xxl-169959726.jpg" title="" width="100%"></x-inline> 5. Pazite na šminku</h2><p>Za one s lako nadraženom, crvenom i upaljenom kožom, šminka je i blagoslov i prokletstvo. S jedne strane, prikrit će crvenilo kože, no stvar je u tome da baš šminka može biti uzrok iritacije. Zbog toga žene koje imaju ekcem, ili osjetljivu kožu, moraju biti jako oprezne pri odabiru njege i šminke. </p><h2>6. Vaše vrlo ispucale usne mogu biti ekcem</h2><p>- Ekcem se može pojaviti i na usnama, kao suha, ispucala koža koja se ljušti, a ponekad i male ranice na usnama - kaže dermatologinja dr Charlotte Birnbaum. Drugim riječima, isti uobičajeni simptomi ekcema - crvenilo, ispucala koža, perutanje i opća suhoća - vrijede i za područje usana.</p><p>Ako koža na usnama postane tako ispucana da vam je to bolno i čini se da vam ne pomaže nikakva mast koja se prodaje bez recepta, tad bi mogao biti u pitanju ekcem. Problem se može pogoršati stalnim oblizivanjem usana, jer slina iritira nježnu kožu. </p><h2>7. Ako nosite lak, prestanite dodirivati ​​oči</h2><p>Najčešći tip ekcema na licu je kontaktni dermatitis, do kojeg dolazi uslijed iritacije od kontakta s nekim kozmetičkim proizvodima, poput parfema ili nekih proizvoda za njegu kože, kaže Dattner. Takva iritacija se najčešće javlja oko očiju i kapaka, gdje je koža vrlo osjetljiva. Tako ekcem na tom području može biti povezan i sa lakom za nokte, odnosno time da nalakiranim noktima dodirujete lice. Dovoljno je da u snu rukama dodirnete kožu lica, koja vas počne svrbjeti i čekate se, što izaziva crvenilo, upalu i potrebu za - češkanjem, i u začaranom ste krugu. .</p><h2>8. Jačajte barijeru svoje kože</h2><p>Ljudi koji su skloni ekcemu imaju ugroženu kožnu barijeru, koja više ne služi kao zaštita između tijela i vanjskog svijeta Prekomjerna propusnost kožne barijere dovodi do toga da se lako razvijaju upale, kaže dermatologinja dr. Mamina Turegano. Čak i ako nemate kronični ekcem, jačanje kožne barijere dobra je ideja. </p><p>Kožna barijera štiti nas od mehaničkih ozljeda, niske vlažnosti, hladnoće, vrućine, sunca, vjetra, kemijske izloženosti, bakterija, virusa, gljivica i drugih patogena, objašnjava dermatologinja Hadley Kin. </p><h2>9. Kupka od jabučnog octa</h2><p>Za zdravu kožnu barijeru potreban je kiseli (niski) pH, koji štiti od bakterija te pomaže zadržati vlagu. Međutim, znanstvenici su otkrili da ljudi s ekcemom često imaju višu razinu pH kože. Studije su pokazale da snižavanje pH smanjuje upalni odgovor TH2 i ubrzava oporavak barijerne funkcije kože, što je oboje ključni pokretač ekcema. Teoretski, jabučni ocat mogao bi biti koristan kod ekcema kože, jer pridonosi snižavanju pH kože. Iako ga znanstvenici nisu dovoljno istražili, dermatolozi koji se bave liječenjem ekcema kažu da ima potencijala za to. </p><h2>10. Može se pojaviti na najčudnijim mjestima - poput obrva</h2><p>Spomenuli smo već usne, kao jedno od mjesta gdje se može pojaviti ekcem. To može biti i područje obrva, pa i tjeme, laktovi, ruke, gornji dio tijela... Često se pojavljuje kao seboreični dermatitis. Uzroci još nisu poznati, no zna se da je povezan s nepravilnim imunološkim odgovorom i prisutnošću kvasca na koži. Nalazi se u sebumu, a ljuskice se mogu pojaviti bilo gdje gdje imate folikule iz kojih rastu dlake, kaže dermatologinja Keira Barr, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/tips-to-treat-and-relieve-eczema-from-dermatologists">MindBodyGreen.</a> </p><h2>11. Probiotici možda mogu biti korisni</h2><p>Znamo da su probiotici dobri iz više razloga, prvenstveno radi održavanja zdravlja crijeva. Kad su crijeva zdrava, i upalna stanja na koži događaju se rjeđe. Ipak, treba reći da su neke studije opovrgnule pretpostavku da Lactobacillus rhamnosus GG pozitivno utječe na smanjenje ekcema, tako da se više ne preporučuje u svrhu ublažavanja ekcema, piše integrativni gastroenterolog, dr. Marvin Singh.</p><h2>12. Prepustite se koloidnoj zobenoj kaši</h2><p>Ova zobena kaša malo se razlikuje od same zobi. Zob sadrži različite vrste fenola koji imaju svoje antioksidativno i protuupalno djelovanje, ističe dermatolog Zenovia Gabriel. No, treba ju samljeti i dobro skuhati, kako biste dobili koloidni materijal; odnosno gelastu tvar. To su iste molekule kojih ima u pretpubertetskoj koži i zadužene su za zadržavanje vlage, kaže dermatologinja Loretta Ciraldo.</p><p>Pomaže smiriti suhu kožu, svrbež i upalu, pomažući koži da zadrži vlagu. Vlaženje i zaštita barijere kože najvažnije je ako imate suhu kožu, te atopijski dermatitis ili psorijazu, kaže Gabriel. Postoje i istraživanja koja to podupiru: Klinička ispitivanja pokazala su da je samo 1-postotna koloidna krema od zobenih pahuljica može pomoći kod smirivanja simptoma atopijskog dermatitisa.</p><h2>13. Izbjegavajte stres koliko god možete</h2><p>Stres može izazvati bore, nečistoću kože i umor. Za one s genetskom predispozicijom za ekcem, razdoblja stresa mogu uzrokovati pojavu napadaja. Razina kortizola oscilira kao odgovor na cirkadijski ritam; međutim, stres može značajno poremetiti taj ciklus. Kako tijekom stresa njegova razina raste, to može imati utjecaj na imunitet, kaže dr. Keira Barr. No, kortizol slabi kožnu barijeru i povećava osjetljivost živčanih vlakana u koži, kaže dr. Sarah Villafranco. Također, stres aktivira lokalni sustav za odgovor na stres unutar kože, uzrokujući oslobađanje histamin i citokine, što u prijevodu znači svrbež, crvenilo i oticanje, dodaje. </p><h2>14. Ako se odlučite za piling, držite se mliječne kiseline</h2><p>Često se osobe s iritiranom kožom klone pilinga, posebno jakih kiselina, što je mudra odluka. Međutim, ako želite nježni piling, možete se odlučiti za mliječnu kiselinu. Alfa-hidroksi kiseline ne samo da pomažu skinuti višak mrtvih stanica kože, već hidratiziraju kožu. Mliječna kiselina ima jednu od većih molekula u skupini, što znači da ne može prodrijeti toliko duboko kao druge. To znači da se sav njen utjecaj odvija na površini kože, što smanjuje količinu iritacije i pomaže u zaštiti kožne barijere. Očistit će prištiće i masnoću koja se skuplja oko folikula dlake, kaže dermatologinja Ellen Marmur.</p><h2>15. Pronađite dobru kremu za ruke</h2><p>Ruke su posebno osjetljive, jer su često izložene nadražujućim sapunima prilikom pranja, vjetru i hladnoći. Zato je mudro nabaviti dobru kremu za ruke. Treba ih vlažiti što je češće moguće, kako biste obnovili lipide i potaknuli obnavljanje zdravih bakterija, kaže dermatologinja dr. Whitney Bowe.</p>