Imate li problem s alkoholom? Riješite test i saznajte odmah

Prosječan Litvanac u prosjeku popije 15 litara čistog alkohola godišnje, po čemu je Litva na prvom mjestu po potrošnji alkohola, dok se se Hrvatska u sredinu ljestvice među 10 zemalja koje - najmanje piju. Prosječan Hrvat popije oko 8,9 litara alkohola, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Ipak, podaci pokazuju da Europljani piju najviše alkohola u usporedbi sa stanovnicima drugih kontinenata, te da alkohol još uvijek uništi i nekoliko stotina tisuća života godišnje.

- Riječ je o podatku koji je novi i ako je tako zaista ukazuje na značajno smanjenje potrošnje alkohola u Hrvatskoj, što je svakako pozitivno. No, riječ je o prosječnoj potrošnji alkohola, pa treba uzeti u obzir da postoje i podaci za neke skupine građana zbog kojih ne možemo biti zadovoljni. Na primjer, Hrvatska je još prije nekoliko godina bila na vrlo visokom mjestu kad je riječ o potrošnji alkohola među 15-godišnjacima, što nas još uvijek zabrinjava, pa eventualni napredak kad je o prosjeku riječ ne može biti osnova da pohvalimo mjere ili državnu politiku usmjerenu u borbu protiv alkoholizma, upozorava dr. med. Jadranka Hubler, psihijatrica iz Dnevne bolnice u Specijalnoj bolnici 'Sveti Ivan' u Jankomiru, koja se bavi alkoholizmom i drugim ovisnostima.

- Potrošnja alkohola je smanjena u mnogim europskim zemljama, ali napredak u tome je zaustavljen, upozorava i dr. Zsuzsanna Jakab iz WHO, uz napomenu kako države zbog toga moraju implementirati mjere koje su se pokazale učinkovitima u smanjenju dostupnosti alkohola te zabraniti oglašavanje. S obzirom da svakodnevno od posljedica alkohola u Europi umire čak 800 ljudi, tu borbu treba nastaviti, kaže.

Procjene iz Global Survey Survey Drux (izvješća o drogama, koje uključuje i alkohol) pokazuju da je alkohol povezan s više od 290.000 smrti u Europi godišnje, a procjenjuje se da je povezan i s tri četvrtine karcinoma, ciroze jetre i bolesti srca. Kod dodatnih 18,3 posto smrti, ili više od 50.000 ljudi, alkohol se može povezati s prometnom nesrećom, samoubojstvom ili ubojstvom. Također, svaka četvrta smrt među odraslim mladim osobama uslijed nesreće povezuje se i sa alkoholom.

Inače, na listi onih koji piju puno, iza Litvanaca se nalaze Česi (sa 14,4 litre alkohola po stanovniku godišnje), Nijemci (13,4 litara) i Irci (13 litara), a na 10 mjestu i naši susjedi Slovenci, koji godišnje u prosjeku popiju 12,6 litara alkohola.

Vijesti posebno raduju Britance, za koje je ranije istraživanje ove godine pokazalo da piju češće nego ostali. Priznali su da piju 51 puta godišnje, dakle u prosjeku jednom tjedno. Sad se pokazalo da su u usporedbi s ostalima ipak umjereni u količini alkohola koju unesu u organizam, jer se na ovoj ljestvici nalaze tek na 20. mjestu, od 30 zemalja.

Zanimljivo je da su Norvežani i Talijani najbolji na ljestvici onih koji najmanje piju, odnosno godišnje u prosjeku popiju tek polovicu onoga što popiju Litvanci, odnosno oko 7,5 litara alkohola, a pohvalno za nas je da smo zaista među odabranima koji piju manje od 10 litara alkohola: Uz Norvežane i Talijane, u toj su grupi i Malta, Nizozemska i Švedska, prenosti Daily Mail.

Imate li problem s alkoholom?

Svjetska zdravstvena organizacija podsjeća i na upitnik na temelju kojega svatko od nas može procijeniti pretjeruje li s alkoholom, pa evo jednostavnog testa koji vam u tome može pomoći. U zagradi je broj bodova koje si trebate pripisati za svaki odgovor, a u nastavku i procjena na temelju ukupnog broja bodova.

1. Koliko često (tijekom godine) konzumirate piće koje sadržava alkohol?

- nikad (0)

- jednom mjesečno ili rjeđe (1)

- otprilike 2 do 4 puta mjesečno (2)

- oko 2 do 4 puta tjedno (3)

- više od 4 puta tjedno (4)

2. Koliko pića popijete kad pijete?

- između 0 i 2 (0)

- između 3 i 4 (1)

- između 5 i 6 (2)

- između 7 i 9 (3)

- više od 10 (4)

Koliko često ste popili više od 6 alkoholnih pića po jednom danu (žene), ili više od 8 alkoholnih pića (muškarci) tijekom prošle godine?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

3. Koliko često ste tijekom prošle godine bili u situaciji da niste mogli prestati piti nakon što bi počeli?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

4. Koliko puta ste tijekom prošle godine bili u situaciji da niste obavili zadatke koje ste trebali obaviti zbog alkoholiziranosti?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

5. Koliko često vam je u proteklih godinu dana trebalo alkoholno piće odmah ujutro, da biste došli k sebi nakon što ste pili prošle večeri?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

6. Koliko puta ste lani osjećali krivicu ili sram nakon pijenja alkohola?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

7. Koliko često tijekom prošle godine se niste mogli prisjetiti što se dogodilo tijekom večeri kada ste pili alkohol?

- nikad (0)

- rjeđe nego jednom mjesečno (1)

- mjesečno (2)

- tjedno (3)

- gotovo svakodnevno, ili svakodnevno (4)

8. Jeste li osobno, ili netko drugi u vašoj blizini, pretrpjeli ozljede koje su bile posljedica alkoholiziranosti?

- ne (0)

- da, ali ne prošle godine (2)

- da, prošle godine (4)

9. Jesu li članovi vaše obitelji, prijatelji, liječnik ili neki drugi zdravstveni radnik u proteklih godinu dana iskazali zabrinutost zbog vašeg pijenja i upozorili da biste trebali prestati?

- ne (0)

- da, ali ne prošle godine (2)

- da, prošle godine (4)

Rezultati:

0 - 7 bodova - Vi ste unutar razumnog opsega pijenja i rizik od problema s alkoholom za vas je nizak.

Više od 8 - Obratite pažnju na to da postoje granice opasnog ili štetnog pijenja.

8 do 15 bodova - Vi ste u srednjoj razini rizika. Postoji rizik od razvoja problema sa zdravljem, od problema na poslu i u odnosima. Razmislite o tome da smanjite potrošnju alkohola.

16 do 19 bodova - Postoji veći rizik od komplikacija povezanih s alkoholom. Moguće je da se na ovoj razini sami više ne možete oduprijeti porivu za pijenjem, pa bi bilo dobro potražiti stručnu pomoć.

20 i više bodova - Vjerojatno je u pitanju ovisnost i već imate probleme sa zdravljem i u svakodnevnom životu. Svakako biste trebali razmotriti mogućnost liječenja, ili barem smanjiti unos alkohola. Potražite stručnu pomoć.