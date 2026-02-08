Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ISKORIJENITE JE

Imate prhut? Pomoć ćete naći u ovim kućnim potrepštinama

Gotovo 50 posto globalne populacije barem će jednom iskusiti prhut. Može ju uzrokovati nekoliko stanja uključujući: suhu kožu, seboroični dermatitis, preosjetljivost na proizvode za kosu, razvoj gljivice Malassezia… Iako mnogi proizvodi bez recepta liječe perut, kućni lijekovi mogu biti jednako učinkoviti
Stressed woman is very upset because of hair loss. Haircut and straightening hair care. Serious hair loss problem for health care shampoo.
Mnogi medicinski šamponi i tretmani za vlasište koji se mogu kupiti bez recepta sadrže antifungalne ili antibakterijske sastojke osmišljene za smanjenje peruti. Isprobajte prvo ove kućne pripravke koji također mogu pomoći. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1/10
Mnogi medicinski šamponi i tretmani za vlasište koji se mogu kupiti bez recepta sadrže antifungalne ili antibakterijske sastojke osmišljene za smanjenje peruti. Isprobajte prvo ove kućne pripravke koji također mogu pomoći. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026