Imate prhut? Pomoć ćete naći u ovim kućnim potrepštinama

Gotovo 50 posto globalne populacije barem će jednom iskusiti prhut. Može ju uzrokovati nekoliko stanja uključujući: suhu kožu, seboroični dermatitis, preosjetljivost na proizvode za kosu, razvoj gljivice Malassezia… Iako mnogi proizvodi bez recepta liječe perut, kućni lijekovi mogu biti jednako učinkoviti
Mnogi medicinski šamponi i tretmani za vlasište koji se mogu kupiti bez recepta sadrže antifungalne ili antibakterijske sastojke osmišljene za smanjenje peruti. Isprobajte prvo ove kućne pripravke koji također mogu pomoći.
1. ULJE ČAJEVCA: Koristi se za liječenje kožnih stanja poput akni i psorijaze. Također može imati antimikrobna i antifungalna svojstva, što može pomoći u ublažavanju prhuti. Studije su pokazale njegovu učinkovitost protiv gljivice Malassezia, no ulje čajevca može iritirati osjetljivu kožu. Pokušajte ga razrijediti dodavanjem nekoliko kapi u bazno ulje poput ulja jojobe ili kokosa prije nego što ga nanesete izravno na kožu.
2. KOKOSOVO ULJE Studije sugeriraju da kokosovo ulje može poboljšati hidrataciju kože, funkciju i zaštitu kožne barijere te smanjiti upalu. Također, pokazalo se da njegovi spojevi mogu imati antimikrobna svojstva. Umasirajte kokosovo ulje u vlasište, pokrijte kosu kapom za tuširanje i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta, a zatim temeljito isperite.
3. JABUČNI OCAT: Povezan je s raznim zdravstvenim prednostima i može se koristiti kao prirodni lijek za prhut. Smatra se da njegova kiselost može uravnotežiti pH vlasišta i tako smanjiti rast gljivica i pomoći u borbi protiv prhuti. Dodajte nekoliko žlica u šampon ili ga pomiješajte s nekoliko kapi eteričnih ulja i poprskajte izravno na kosu.
4. ALOE VERA: Kada se nanosi na kožu može pomoći kod stanja kao što su opekline, psorijaza ili herpes. Studije sugeriraju da aloe vera može biti učinkovita protiv nekoliko vrsta gljivica i kontrolirati određene gljivične infekcije, kao i da može smanjiti upalu, što bi moglo ublažiti simptome prhuti.
5. ASPIRIN: Salicilna kiselina jedan je od glavnih spojeva u aspirinu odgovoran za njegova protuupalna svojstva. Također je sastojak mnogih šampona protiv peruti. Ova kiselina može pomoći u uklanjanju peruti i omekšati ljuskice kako bi se mogle ukloniti. Pokušajte zdrobiti dvije tablete aspirina i dodati prah u šampon prije pranja kose za lijek protiv peruti.
6. OMEGA-3 MASNE KISELINE: One čine membrane koje okružuju vaše stanice i ključne su za funkcioniranje mnogih tjelesnih sustava. Nedostatak omega-3 masnih kiselina može uzrokovati pojavu ljuskavog osipa ili svrbeža. Važne su za zdravlje vaše kože jer pomažu održavati barijeru vlage kože, sprječiti prerano starenje i potaknuti zacjeljivanje rana. Omega-3 masne kiseline također mogu pomoći u smanjenju upale, što može ublažiti iritaciju vlasišta, psorijazu te prhut.
7. PROBIOTICI: Oni su korisne bakterije povezane s brojnim zdravstvenim prednostima uključujući zaštitu od alergija, nižu razinu kolesterola i povećani gubitak težine. Ove bakterije također mogu poboljšati imunološki sustav, što može pomoći vašem tijelu u borbi protiv gljivičnih infekcija koje uzrokuju prhut. Probiotici također mogu pomoći u liječenju i sprječavanju kožnih stanja poput ekcema i atopijskog dermatitisa, posebno kod dojenčadi i djece.
8. SODA BIKARBONA: Može djelovati kao blagi piling koji pomaže u uklanjanju mrtvih stanica kože i smanjenju ljuštenja i svrbeža. Također može imati antifungalna svojstva.
Analiza iz 2024. otkrila je da poboljšava simptome peruti kod ljudi bez štetnih nuspojava sistemskog antifungalnog liječenja. Nanesite sodu bikarbonu izravno na mokru kosu i umasirajte je u vlasište. Ostavite da djeluje 1 do 2 minute, a zatim nastavite prati kosu kao i obično za najbolje rezultate.
