Imate prhut? Pomoć ćete naći u ovim kućnim potrepštinama

3. JABUČNI OCAT: Povezan je s raznim zdravstvenim prednostima i može se koristiti kao prirodni lijek za prhut. Smatra se da njegova kiselost može uravnotežiti pH vlasišta i tako smanjiti rast gljivica i pomoći u borbi protiv prhuti. Dodajte nekoliko žlica u šampon ili ga pomiješajte s nekoliko kapi eteričnih ulja i poprskajte izravno na kosu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA