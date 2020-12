Sušenje kose zrakom nije baš neka znanost, ali mnogima od nas nije tako jednostavno dopustiti prirodi da bude naš frizer. Većina anti-jutarnjih osoba koja uživa u svakoj minuti dodatnog sna, pokušava izbjeći oblikovanje kose fenom pod svaku cijenu. No, to može uzrokovati to da vam vaša prirodno ravna kosa postane mlitava, pogotovo u zimskim mjesecima. Ali ne brinite - to ne znači da morate posegnuti za prženjem pramenova. Pomoću proizvoda i nekih tehnika možete oblikovati kosu bez topline i s taman toliko truda da izgledate kao da je uloženo puno napora.

1. Kosu osušite ručnikom

Kad je vaša kosa vlažna, slabija je, lomljiva i osjetljivija na lomljenje. Kosu čine proteinske veze zvane keratin koje su zaštićene vašim kutikulama (poput oklopnog štita). Kad je kosa mokra, vaše se kutikule otvaraju i ti proteini stvaraju slabije veze, što olakšava istezanje i pucanje. To znači da morate paziti da ne tretirate previše kosu kad je mokra. Trenje je najgori neprijatelj mokre kose, pa nježno istisnite višak vode s vrhova, umjesto da je agresivno trljate. Također, preskočite pamučni ručnik i umjesto toga odlučite se za ručnik od mikrovlakana. Ne samo da on kosu suši brzo i nježno, već također zadržava kovrče i daje glađi izgled nakon oblikovanja.

2. Smanjite vrijeme sušenja fenom air-dry kremom

Air-dry krema proizvod je posebno dizajniran za ljude koji ne vole koristiti fen. Kad se nanese na vlažnu kosu, skraćuje dragocjene minute sušenja vaše kose i poboljšava prirodnu teksturu. Jednostavno stavite sitnu količinu kreme na dlanove i provucite je po sredini i krajevima kose.

3. Hidratizirajte kosu regeneratorom koji se ne ispire

Sprejevi za stiliziranje čine čuda za glatku kosu, ali dolaze s malim upozorenjem, uzrokuju suhoću i krutost kose. Primjena regeneratora u spreju prije oblikovanja može spriječiti da se to dogodi. On uvlači vlagu natrag u kosu koja se izgubila pod tušem i ujedno služi kao podloga za ostale proizvode.

4. Dodajte volumen pjenom za zgušnjavanje

Volumen je obično najveća briga ljudima s glatkom i opuštenom kosom. Budući da sušenje na zraku može uzrokovati da vam kosa jednostavno 'pada' i mlitava je, profesionalni savjet za postizanje maksimalnog volumena na zrakom sušenoj kosi je nanošenje pjene za povećanje volumena na vlasište.

5. Spriječite pucanje vrhova zaštitnim uljem ili serumom za kosu

Svojim vrhovima kose trebate pružiti i malo ljubavi. Koristite ulje ili serum za kosu kako bi spriječili pucanje vrhova, ukrotili čuperke i dodali prijeko potrebnu vlagu u dehidrirane vlasi. Samo budite oprezni pri odabiru ulja koje odaberete, jer teža ulja mogu 'spustiti' vašu kosu.

To ne znači da ne možete pronaći ulje za kosu koje će vam odgovarati; na tržištu postoji tona ultra-hranjivih ulja za dodavanje sjaja. Isprobajte robne marke za njegu kose koje pružaju formule prilagođene točno vašem tipu kose.

6. Pojačajte boju kose sprejom sa UV zaštitom

Baš kao što sunčeva svjetlost šteti vašoj koži, ona također može izblijediti vašu savršenu boju i isušiti vlasi. UV zaštitni sprej je poput kreme za sunčanje za kosu - on štiti kosu od oksidacijskog stresa koji se događa kod prekomjernog izlaganja suncu. Vrijeme da ga uvrstite u svoju rutinu njege kose ako želite čim dulje zadržati boju na kosi.

7. Dodajte sjaj kosi sprejom za sjaj

Sprejevi za sjaj kose puni su sredstava koja reflektiraju svjetlost s vaših pramenova i daju im sjaj. Ovakve sprejeve za sjaj ipak upotrebljavajte umjereno. Iako svi volimo sjajnu kosu, previše upotrebe može uzrokovati nakupljanje na kosi i vlasištu, što pridonosi pojavi većih problema od dosadne kose (perut i svrbež vlasišta).

8. Sve raščešljajte

Isprobajte češljeve za raščešljavanje sa širokim zupcima, koji su nježniji na vlažnim pramenovima kose. Zubi na ovoj četkici nešto su duži i mekši od većine standardnih četkica, što vam omogućuje četkanje bez povlačenja tjemena. Kako se kosa suši, trebali biste dobiti voluminoznu frizuru koja izgleda kao da ste izašli ravno iz salona, piše Real Simple.