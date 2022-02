Iako postoji mnogo stvari koje parovi mogu raditi na Valentinovo, ako imate vezu na daljinu to bi vam možda moglo otežati stvari. No ne smijemo to uzimati kao zlo. S obzirom da živimo u vremenu u kojem smo svi međusobno povezani, postoji nekoliko načina na koje s partnerom možete provesti lijepo Valentinovo, čak iako ste razdvojeni.

1. Organizirajte zajedničku večeru preko video poziva

Planiranje virtualnog spoja za večeru nije isto kao i večera uživo, ali je i dalje odlična opcija za parove koji Valentinovo provode odvojeno. Može biti romantično i otmjeno koliko i osobno. Na svoj stol stavite svijeće, pustite glazbu i donesite vino. Kako biste dodatno začinili stvari možete dogovoriti video poziv u kojem ćete zajedno spremati isto jelo, a onda ćete skupa večerati.

2. Slanje darova

Slanje darova može biti sladak način da podsjetite partnera da vam je stalo do njega, čak i ako ste fizički razdvojeni. To može biti nešto vrlo jednostavno. Napišite mu ljubavno pismo ili mu ručno izradite poklon. Bitno je da vaš poklon dolazi iz srca i da pokazuje koliko vam je stalo.

3. Gledajte zajedno film

Možda ste daleko, ali to ne znači da ne možete zajedno uživati ​​u Netflixu i opuštati se. Trenutno postoji toliko mnogo servisa za streaming koji nude pregršt filmova i serija, što znači da možete zajedno uživati u vašem omiljenom filmu. To je doista izvrstan način da se ponovno povežete sa svojim partnerom. Nikako ne zaboravite napraviti kokice i nakon filma ga zajedno prokomentirati.

4. Naručite njihov omiljeni obrok

Vaš partner obožava cheesecake ili pizzu? Naručite mu hranu koju voli i neka se iznenadi dostavom. Dok je hrana na putu, nazovite ih kako biste vidjeli izraz iznenađenja na njihovom licu kada dobiju isporuku. To je jedna lijepa gesta koja pokazuje da vam je stalo i da niste zaboravili na njih.

5. Iznenadite ih svojim dolaskom

Ovo je najromantičnija gesta koju možete napraviti za Valentinovo, posebice ako vas partner ne očekuje. Kupite avionsku ili kartu za bus. Izdržite vožnju i pokucajte svom partneru na vrata kako biste ga iznenadili. To će mu biti jedan od ljepših poklona. Odjenite se, ponesite buket ruža i provedite sljedećih nekoliko sati držeći za ruku najvažniju osobu u vašem životu.

Na kraju dana, Valentinovo je samo jedan dan. Slavite svaki dan koji provodite sa svojim partnerom i širite ljubav i sreću. Ono što je stvarno važno nisu darovi, dirljiva pisma ili potrošen novac, to je vaša ljubav jedno prema drugome i način na koji se ponašate svaki dan u godini, piše Pink Villa.