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Imate više od 50 godina? Ovo su zdravstveni pregledi koje ne biste trebali preskočiti

Liječnici dijele 10 važnih načina kako očuvati, pa čak i poboljšati svoje zdravlje nakon što proslavite 50. rođendan. Sada je pravi je trenutak da stavite zdravlje malo više na svom popisu prioriteta
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Imate više od 50 godina? Ovo su zdravstveni pregledi koje ne biste trebali preskočiti
Prvo trebate izgraditi zdravstveni tim kojem vjerujete i s kojim se osjećate ugodno otvoreno razgovarati o svojim brigama. Sastavni dio tima čine ginekolog (ako ste žena) i liječnik primarne zdravstvene zaštite, poput internista ili liječnika obiteljske medicine, koji može sagledati vaše zdravlje cjelovito.
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Prvo trebate izgraditi zdravstveni tim kojem vjerujete i s kojim se osjećate ugodno otvoreno razgovarati o svojim brigama. Sastavni dio tima čine ginekolog (ako ste žena) i liječnik primarne zdravstvene zaštite, poput internista ili liječnika obiteljske medicine, koji može sagledati vaše zdravlje cjelovito. | Foto:
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