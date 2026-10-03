Imate više od 50 godina? Ovo su zdravstveni pregledi koje ne biste trebali preskočiti

11. Kognitivno zdravlje: Ne postoji rutinski test kojim bi se utvrdilo hoćete li u budućnosti doživjeti neurološki ili kognitivni pad. Ali ako imate problema s pamćenjem ili imate članove obitelji s demencijom, vrijedi se obratiti liječniku. Tijekom pregleda, vaš liječnik može postaviti niz pitanja i zatražiti od vas da izvršite jednostavne vježbe kako bi procijenio vaše pamćenje i vještine razmišljanja te utvrdio postoje li znakovi blagog kognitivnog oštećenja koji zahtijevaju daljnje istraživanje. | Foto: Dreamstime