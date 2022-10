Ime joj je 'Sardina': Slavni talijanski brend Bottega Veneta ima novu svjetsku 'it' torbicu

Kad je krajem prošle godine Daniel Lee, kreativni direktor Bottege najavio odlazak iz kuće, modni ljudi diljem svijeta postavili su si niz pitanja - pa tko može naslijediti čovjeka koji je gotovo samostalno postavio trendove torbica i cipela koje danas svi nosimo. Pletena tekstura danas je dio modne svakodnevice, kopiraju je uistinu svi, tu je čitavi trend koji postoji zahvaljujući Leeju. Stoga nije čudo da je sada bilo zanimljivo vidjeti što će novi kreativni direktor predložiti - sve su oči uperene u Matthieua Blazyja.

Očito da su prve karte koje je povukao dobre, jer Blazy donosi zanimljivu novu kreaciju koja pomalo podsjeća na ribu, odnosno ručka je u obliku sardine.

Torbica ima pletenu teksturu, već proslavljenu koju je Lee izvukao iz arhive kuće Bottega Veneta i vratio je na scenu. Radi se o specijalnoj tehnici Intrecatto, načinu pletenja kožnatih traka. Pa je Blazy odlučio uvesti brend u novu eru, uzeo je ono što je već popularno te je postalo zaštitni znak kuće te dodao nešto svoje. Torba pomalo podsjeća i na jastuk, oblik koji je posljednjih godina mega hit.

Bottega je osnovana 1966. godine u Vicenzi, kao brend koji proizvodi torbe od fine talijanske kože. Dugo je 'spavala', no probudio ju je upravo Lee koji je kući vratio stari sjaj. Naime, danas je zahvalno imati naslijeđe, to govori o dugovječnosti brenda, ali i onome što ne možete kupiti - desetljeća majstorskog stvaranja. Upravo to danas ističu mnoge kuće koje se žele istaknuti i to ne samo kroz priču, već i dizajn, cijenu, posebnost.

