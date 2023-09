Ime najbolje opisuje ovu plažu na Pagu - zovu je Čista i prava je oaza daleko od civilizacije

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kopiranje linka Plaža Čista, kako joj samo ime govori, predstavlja pravu oazu mira i ljepote. Smještena između Novalje i Kolana na otoku Pagu, ova plaža privlači posjetitelje svojim kristalno čistim tirkiznim morem i sitnim šljunkom. Foto: Sime Zelic/PIXSELL Dugačka je i pruža užitak kupanja s pogledom na Paški zaljev, a idealna je za obitelji s djecom. Unatoč svojoj popularnosti, plaža Čista zadržala je svoj šarm, posebno izvan sezone. To je idealno mjesto za sve one koji žele pobjeći od gradske vreve, tamo nema glasne glazbe i after partyja. Foto: Sime Zelic/PIXSELL Jedina zamjerka ovoj prekrasnoj plaži je nedostatak prirodnog hlada, stoga je važno ponijeti sa sobom suncobrane i kreme za zaštitu od sunca. Iznad plaže nalazi se veliki bistro gdje se možete okrijepiti. SKRIVENI KUTAK Plaža Vaja još je jedan biser Korčule koji se isplati posjetiti Na plaži možete iznajmiti suncobrane i ležaljke, a možete se i otisnuti od obale s pedalinama. Foto: Sime Zelic/PIXSELL