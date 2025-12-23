Brže vrijeme odaziva, veća dostupnost stručnih tehničara i standardizirana kvaliteta servisa od sada su dostupni korisnicima u Hrvatskoj i susjednim zemljama
IMPEKS proširuje servisnu mrežu na cijelu regiju
IMPEKS, tvrtka specijalizirana za obradu vode, širenjem servisne mreže osigurava pouzdanu podršku za filtere za vodu, omekšivače, sustave reverzne osmoze, desalinizatore, UV dezinfekciju, dozirne naprave i specijalizirane uređaje u cijeloj regiji.
Zašto je širenje važno za korisnike
Korisnici u industriji, javnom sektoru i privatnom segmentu očekuju da voda za proces, piće ili laboratorij bude stabilne kvalitete. Prošireni servisni kapacitet znači manje zastoja i predvidljivije poslovanje. IMPEKS uvodi jasne servisne razine, optimizirane rute i digitalne alate praćenja koji skraćuju vrijeme do rješenja te povećavaju pouzdanost sustava za pripremu i tretman vode.
- Brži dolazak na lokaciju zahvaljujući novim servisnim centrima i mobilnim timovima.
- Veća dostupnost originalnih rezervnih dijelova i potrošnih medija.
- Standardizirani postupci i dokumentacija za sve uređaje u mreži.
- Proaktivno održavanje temeljeno na podacima iz nadzora rada sustava.
Servisni centri i mobilni timovi u Hrvatskoj i regiji
Nova mreža uključuje servisne centre u većim gradovima u Hrvatskoj te regionalne točke podrške u susjednim tržištima. Umrežena logistika i skladišta omogućuju da ključne komponente — membrane, smole, UV lampe, senzori i dozirne pumpe — budu raspoložive u kratkom roku. Uz stalne lokacije, na raspolaganju su i mobilni timovi s opremljenim servisnim vozilima, spremni za intervencije, puštanja u pogon i preventivne preglede na terenu.
Operativni model osmišljen je tako da bude blizak korisniku: od pozivnog centra i planiranja termina do izrade izvješća nakon zahvata. Tako se podiže razina usluge, smanjuje rizik od izvanrednih zastoja i osigurava ujednačena kvaliteta u cijeloj regiji.
Kvaliteta servisa i mjerna analitika kao diferencijator
IMPEKS sustavno ulaže u razvoj tehničara i mjerne opreme. Certificirani stručnjaci provode kalibracije, uzorkovanja i validacije prema definiranim protokolima, uz jasnu sljedivost rezultata. Analitička podrška omogućuje preciznu dijagnostiku: od osnovnih parametara (tvrdoća, vodljivost, mutnoća) do naprednih pokazatelja performansi membrana i dozirnih sustava.
U kombinaciji s daljinskim nadzorom (IoT moduli, alarmi, trendovi), korisnik dobiva transparentan uvid u rad uređaja. Preventivni servis više nije samo “zamjena po kalendaru”, nego optimizirani plan temeljen na stvarnom opterećenju, što čuva resurse i produžuje vijek trajanja opreme.
Usluge za različite industrije i primjene
Proširena servisna mreža podržava širok spektar primjena:
- Prehrambena industrija i pića: stabilna kvaliteta procesne vode i higijenski dizajn sustava.
- Farmacija i laboratoriji: visoka čistoća vode, validacija i potpuna dokumentacija.
- Energetika i industrijska postrojenja: demineralizirana voda, kontrola kamenca i korozije.
- Turizam i wellness: ugrađeni omekšivači, UV dezinfekcija i sigurnost za goste.
- Javni objekti i zdravstvene ustanove: pouzdan rad i nadzor kritičnih točaka.
- Otočne i obalne sredine: desalinizatori i rješenja za izazove oskudice izvora.
Svaki projekt je dio cjelovitog pristupa: analiza ulazne vode, projektiranje, ugradnja, puštanje u pogon, obuka korisnika i kontinuirani servis. Takav ciklus stvara mjerljivu vrijednost i podržava rast poslovanja klijenata na zahtjevnim tržištima.
Održivost i odgovorno poslovanje
Kvaliteta ne isključuje održivost. Procesi su dizajnirani da smanje potrošnju vode, energije i kemikalija, uz pametno doziranje i optimizaciju povratnih tokova. Servisna vozila planiraju rute kako bi se skratile udaljenosti i smanjio ugljični otisak, a mediji i komponente zbrinjavaju se u skladu s propisima. Suradnja s lokalnim dionicima dodatno snaži mrežu i skraćuje vrijeme isporuke, što je korisniku posebno važno u trenucima povećanog opterećenja.
Što pokriva nova servisna mreža
- Ugradnja i puštanje u pogon novih uređaja, uključujući modernizaciju postojećih sustava.
- Redovno i izvanredno održavanje, s ugovorenim razinama usluge i jasnim rokovima.
- Mjerna i analitička podrška, kalibracije i izvješća za interne i regulatorne potrebe.
- Edukacija korisnika, audit sustava te preporuke za poboljšanja učinkovitosti i kvalitete.
- Opskrba originalnim dijelovima i potrošnim materijalom uz transparentno praćenje zaliha.
Ovakav portfelj usluga građen je da podrži velik broj korisnika različitih profila — od manjih poslovnih subjekata do kompleksnih industrijskih postrojenja — uz prepoznatljiv brend i standarde koji se jednako primjenjuju u svim servisnim centrima.
Fokus na korisničko iskustvo i razvoj dugoročnih suradnji
IMPEKS stavlja korisnika u središte svakog procesa. Jedinstvena kontaktna točka, jasna komunikacija i dostupnost stručnih informacija smanjuju administrativno opterećenje i olakšavaju planiranje. Transparentni troškovi, predvidljivi planovi održavanja i brza isporuka dijelova pomažu klijentima da bolje upravljaju proračunom i rizicima.
Širenje servisne mreže logičan je korak u razvoju tvrtke i potvrda usmjerenosti na kvalitetu. Uz pouzdanu podršku, mjerljive rezultate i regionalnu prisutnost, rješenja za obradu vode postaju stabilan dio svakodnevnog rada korisnika, bez obzira na to jesu li u Hrvatskoj ili bilo gdje u regiji.
