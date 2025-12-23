Obavijesti

IMPEKS proširuje servisnu mrežu na cijelu regiju

IMPEKS proširuje servisnu mrežu na cijelu regiju
Foto: Impeks

Brže vrijeme odaziva, veća dostupnost stručnih tehničara i standardizirana kvaliteta servisa od sada su dostupni korisnicima u Hrvatskoj i susjednim zemljama

IMPEKS, tvrtka specijalizirana za obradu vode, širenjem servisne mreže osigurava pouzdanu podršku za filtere za vodu, omekšivače, sustave reverzne osmoze, desalinizatore, UV dezinfekciju, dozirne naprave i specijalizirane uređaje u cijeloj regiji.

Zašto je širenje važno za korisnike

Korisnici u industriji, javnom sektoru i privatnom segmentu očekuju da voda za proces, piće ili laboratorij bude stabilne kvalitete. Prošireni servisni kapacitet znači manje zastoja i predvidljivije poslovanje. IMPEKS uvodi jasne servisne razine, optimizirane rute i digitalne alate praćenja koji skraćuju vrijeme do rješenja te povećavaju pouzdanost sustava za pripremu i tretman vode.

  • Brži dolazak na lokaciju zahvaljujući novim servisnim centrima i mobilnim timovima.
  • Veća dostupnost originalnih rezervnih dijelova i potrošnih medija.
  • Standardizirani postupci i dokumentacija za sve uređaje u mreži.
  • Proaktivno održavanje temeljeno na podacima iz nadzora rada sustava.

Servisni centri i mobilni timovi u Hrvatskoj i regiji

Nova mreža uključuje servisne centre u većim gradovima u Hrvatskoj te regionalne točke podrške u susjednim tržištima. Umrežena logistika i skladišta omogućuju da ključne komponente — membrane, smole, UV lampe, senzori i dozirne pumpe — budu raspoložive u kratkom roku. Uz stalne lokacije, na raspolaganju su i mobilni timovi s opremljenim servisnim vozilima, spremni za intervencije, puštanja u pogon i preventivne preglede na terenu.

Operativni model osmišljen je tako da bude blizak korisniku: od pozivnog centra i planiranja termina do izrade izvješća nakon zahvata. Tako se podiže razina usluge, smanjuje rizik od izvanrednih zastoja i osigurava ujednačena kvaliteta u cijeloj regiji.

Kvaliteta servisa i mjerna analitika kao diferencijator

IMPEKS sustavno ulaže u razvoj tehničara i mjerne opreme. Certificirani stručnjaci provode kalibracije, uzorkovanja i validacije prema definiranim protokolima, uz jasnu sljedivost rezultata. Analitička podrška omogućuje preciznu dijagnostiku: od osnovnih parametara (tvrdoća, vodljivost, mutnoća) do naprednih pokazatelja performansi membrana i dozirnih sustava.

U kombinaciji s daljinskim nadzorom (IoT moduli, alarmi, trendovi), korisnik dobiva transparentan uvid u rad uređaja. Preventivni servis više nije samo “zamjena po kalendaru”, nego optimizirani plan temeljen na stvarnom opterećenju, što čuva resurse i produžuje vijek trajanja opreme.

Usluge za različite industrije i primjene

Proširena servisna mreža podržava širok spektar primjena:

  • Prehrambena industrija i pića: stabilna kvaliteta procesne vode i higijenski dizajn sustava.
  • Farmacija i laboratoriji: visoka čistoća vode, validacija i potpuna dokumentacija.
  • Energetika i industrijska postrojenja: demineralizirana voda, kontrola kamenca i korozije.
  • Turizam i wellness: ugrađeni omekšivači, UV dezinfekcija i sigurnost za goste.
  • Javni objekti i zdravstvene ustanove: pouzdan rad i nadzor kritičnih točaka.
  • Otočne i obalne sredine: desalinizatori i rješenja za izazove oskudice izvora.

Svaki projekt je dio cjelovitog pristupa: analiza ulazne vode, projektiranje, ugradnja, puštanje u pogon, obuka korisnika i kontinuirani servis. Takav ciklus stvara mjerljivu vrijednost i podržava rast poslovanja klijenata na zahtjevnim tržištima.

Održivost i odgovorno poslovanje

Kvaliteta ne isključuje održivost. Procesi su dizajnirani da smanje potrošnju vode, energije i kemikalija, uz pametno doziranje i optimizaciju povratnih tokova. Servisna vozila planiraju rute kako bi se skratile udaljenosti i smanjio ugljični otisak, a mediji i komponente zbrinjavaju se u skladu s propisima. Suradnja s lokalnim dionicima dodatno snaži mrežu i skraćuje vrijeme isporuke, što je korisniku posebno važno u trenucima povećanog opterećenja.

Što pokriva nova servisna mreža

  • Ugradnja i puštanje u pogon novih uređaja, uključujući modernizaciju postojećih sustava.
  • Redovno i izvanredno održavanje, s ugovorenim razinama usluge i jasnim rokovima.
  • Mjerna i analitička podrška, kalibracije i izvješća za interne i regulatorne potrebe.
  • Edukacija korisnika, audit sustava te preporuke za poboljšanja učinkovitosti i kvalitete.
  • Opskrba originalnim dijelovima i potrošnim materijalom uz transparentno praćenje zaliha.

Ovakav portfelj usluga građen je da podrži velik broj korisnika različitih profila — od manjih poslovnih subjekata do kompleksnih industrijskih postrojenja — uz prepoznatljiv brend i standarde koji se jednako primjenjuju u svim servisnim centrima.

Fokus na korisničko iskustvo i razvoj dugoročnih suradnji

Foto: Impeks

IMPEKS stavlja korisnika u središte svakog procesa. Jedinstvena kontaktna točka, jasna komunikacija i dostupnost stručnih informacija smanjuju administrativno opterećenje i olakšavaju planiranje. Transparentni troškovi, predvidljivi planovi održavanja i brza isporuka dijelova pomažu klijentima da bolje upravljaju proračunom i rizicima.

Širenje servisne mreže logičan je korak u razvoju tvrtke i potvrda usmjerenosti na kvalitetu. Uz pouzdanu podršku, mjerljive rezultate i regionalnu prisutnost, rješenja za obradu vode postaju stabilan dio svakodnevnog rada korisnika, bez obzira na to jesu li u Hrvatskoj ili bilo gdje u regiji.

