Impresivna evolucija torbe: Od antičke Grčke do modela od pleksiglasa, metala i bjelokosti

Foto: Dreamstime

Danas na raspolaganju imamo oko 40 tipova torbi te ih kombiniramo s odjećom, one su bitan dio našeg svakodnevnog stila. No, prošle su dug put od nužnosti do umjetničke kreacije visoke estetske vrijednosti

Torba je kao element u kojemu netko nešto nosi prisutna oduvijek, no radi se o funkcionalnoj stvari. Naime, neke verzije ovog detalja možemo vidjeti na staroegipatskim papirusima, starinskim zidnim rezbarijama i freskama. Povezujemo je s putovanjima - čim je čovjek krenuo dalje od doma, morao je imati neko malo spremište za stvari.