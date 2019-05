Improvizacije koje su poharale web, a koje često život znače

1. Evo kako možete svoju kornjaču imati na oku kada vam počne lutati po stanu

Foto: YouTube

2. Izvrsna motivacija za učenje!

Foto: Imgur

3. Ono kad se dijete zanese pa šara po zidu pa roditelji naprave baš ono što treba - urede ga po uzoru na umjetničke galerije

Your kids are going to do things they shouldn’t. It helps if you married someone with a sense of humour. pic.twitter.com/VVTstejBJO — Eric Massicotte (@DrMassicotte) 14 November 2017

4. Kada ste ovisnik o igricama na PlayStationu, ne možete se ni okupati bez da igrate. Zato je ovaj gamer televiziju snimio preko aplikacije FaceTime na Iphone-u, tako da iz kupaonice može vidjeti ekran i usput igrati

Foto: Imgur

5. Ovi kolači su označeni tako da na svakom piše na kojem dijelu lima za pečenje je bio ispečen (za sve one koji ne vole kolače s rubovima)

Foto: Imgur

6. Genijalan izum za one kojima se ne da ustajati i ići jesti za stol

My dad uses a toilet seat to put his plate on while he watches tv pic.twitter.com/OEAZyqfTvr — _theblessedone (@_the_blessedone) 29 January 2017

7. Ako ostajete na aerodromu preko noći, možete slobodno postaviti šator i u njemu spavati, jako praktično! Foto: Imgur

8. Ono kada vam cimer nema glačalo, ali je jako snalažljiv pa zagrije lončić...

Foto: Imgur

9. Pitao je prijatelja koliko je visok. Odgovor je stigao u obliku vizit-karte na kojoj piše: Da, visok sam. I to 208 ( i ne šalim se, to je stvarno visoko). Ne, ne igram košarku. Igram odbojku. Da, pogled na tjeme drugih ljudi je doista čudan. I da, vrijeme ovdje gore je sjajno. Drago mi je da smo odradili ovaj razgovor.

Foto: Reddit

10. Evo rješenja kako da vam djeca prestanu gubiti daljinske upravljače

Foto: Reddit

11. U ovom odijelu vašeg psa sigurno više nitko neće pokušati pomaziti

There’s a coyote outside. You know what that means: coyote vest time! pic.twitter.com/Pj164giawL — Amina Akhtar (@Drrramina) 3 December 2018

12. Savršeni izum za one koji mrze prati suđe

mom said wash your dish I said what dish????🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/4sckAod2JS — fourth hokage (@_bretp) 30 June 2016

13. Jesu li zbog ove ideje izumili selfie-stick? Foto: Reddit

14. Vrijeme je za zabavu godine! Tinejdžeru je tata otišao na put u Las Vegas, te je postavio kameru u kuću. No, njega ništa ne može spriječiti u njegovom naumu

My dad went to Vegas for 5 days and put a camera in the house but that aint stoping me 🤷🏽‍♂️💡 pic.twitter.com/Tkek3eDYRq — ALPHA (@KevinMieles11) 8 June 2017

15. Idealan način kako da se zaklonite od sunca

Foto: Reddit

16. Ako nemate pribor za jelo, možete ga napraviti i od plastične vješalice za odjeću

i don't have any spooks or forks so i broke off a piece of a hanger so i could eat pic.twitter.com/5wh5SVfpxX — childish sambino (@samiwert) 11 May 2017

17. Kad vam se mama stalno žali na smrad u sobi, jednostavno zalijepite dezodorans za ventilator, i problem je riješen!

Foto: Imgur

18. Jedan tata je kupio dihalicu kako bi mogao spavati u bazenu. Genijalno!

My dad bought a snorkel for the sole purpose of taking naps in the pool pic.twitter.com/OhVJNVbfvS — Skyler Nitschke (@skyler_nitschke) 24 June 2017

19. Izvrstan način kako da ne stanete na Leggo kockicu