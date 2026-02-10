Obavijesti

Influenceri ih hvale, a mi smo testirali: Nude lazanje koje su top, ali da baš vrijede 19 eura...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Društvene mreže prepravile su recenzije iz restorana Gostilnica 5-6 kg u Ljubljani, a mi smo odlučili kušati te čuvene lazanje s trganom teletinom. Evo dojmova

U šarmantnoj četvrti Trnovo, jednom od najstarijih i najautentičnijih dijelova Ljubljane, u mirnoj Eipprovoj ulici, nedaleko od Trnovske crkve i tik uz kanal Gradaščica, koji se ulijeva u Ljubljanicu, smjestila se Gostilnica 5-6 kg. Mjesto je to za kojim su doslovce poludjeli svi relevantni food blogeri na ovim prostorima. Gostilnica 5-6 kg funkcionira kao restoran i pizzeria u jednom, s opuštenim, casual ambijentom u kojem je naglasak jasno stavljen na kvalitetne sastojke i jednostavnu, ali promišljenu, pripremu hrane. Cijeli koncept balansira između tradicionalne lokalne gostionice i modernog urbanog bistroa. Dakle, nikakav fine dinning.

