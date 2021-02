Influencerica Alexa Collins (25) ima 1,2 milijuna pratitelja na Instagramu i uživa u životu sa svojim dečkom Tomom Shieldom (31), koji se bavi nekretninama.

- Došla sam do milijun pratitelja u srpnju 2020. i to je bilo odlično, ali želim nastaviti rasti. Sada sam milijunašica, zaradila sam svoj prvi milijun dolara baš prije nego sam došla do milijun pratitelja. Moj dečko i ja čak smo uspjeli kupiti i kuću zajedno. Imamo četiri spavaće sobe i bazen. Jako je lijepo za naš prvi dom i jako smo uzbuđeni zbog zajedničkog života - rekla je.

Alexa je odrasla u Palm Beachu u južnoj Floridi i otkad je pokrenula svoj profil na Instagramu, to je tretirala kao posao.

- U početku na to nisam gledala kao na posao s punim radnim vremenom, uvijek sam mislila da će to biti nešto 'sa strane', ali znala sam da je Instagram pravi put. Počela sam raditi kao model s 18 godina i slike s modnih snimanja koristila sam kako bih stekla što više pratitelja. S vremenom, postala sam nešto kao influencerica. Studirala sam komunikacije tri godine, ali odlučila sam uzeti pauzu prije zadnje godine i nikada se nisam vratila. Trebale su mi tri godine da vidim kako se moj posao razvija i raste i tada sam napustila školu jer sam shvatila što želim raditi. Već sam radila s mnogo poznatih brendova i znala sam da postoje mnoge poslovne prilike. Treba vam oko 50.000 pratitelja da počnete zarađivati, tada postajete mikro-influencer. Moji roditelji nisu bili sretni jer sam napustila školu. Njihova generacija ne razumije što je Instagram ili moć društvenih mreža. Bili su odlučni da moram završiti školu, ali rekla sam im da me moraju slušati, da živimo u novom vremenu i da je to ono što ću raditi. Bila sam jako samouvjerena i ispalo je super - ispričala je.

Alexa danas radi s brendovima poput PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay i Tart Cosmetics.

Svoj broj pratitelja povećavala je tako što je stavljala objave dva puta dnevno, komunicirala s pratiteljima i 'dokumentirala svaki djelić svog života'.

- To je zainteresiralo ljude. Ljudi su to željeli gledati pa sam počela više toga objavljivati o svom životu, mojoj rutini te kako idem na snimanja i pripremam materijal za Instagram. Počela sam stvarati malu zajednicu u kojoj je bilo muškaraca i žena. Od trenutka kada se probudim, oko 7:30, cijeli svoj dan provedem na društvenim mrežama, uvijek sam jako zaposlena. Prvo odgovaram pratiteljima, zatim poslijepodne stvaram novi materijal, po gradu fotografiram robu za razne brendove. Tada dođem doma i moram obraditi fotografije, a imam i YouTube kanal pa i oko toga imam posla - rekla je.

Danas Alexa živi u luksuzu, putuje po cijelom svijetu i ormar joj je pun dizajnerskih komada.

- Putovanja su najbolji dio posla. Najdraže mjesto na kojem sam bila je Hrvatska, a bila sam u cijeloj Europi - otkrila je.

Dodala je i da joj se javlja puno muškaraca.

- Ne znam koliko se to mojem dečku sviđa. Puno muškaraca me želi izvesti van, a uvijek mi je zanimljivo kada me pokušaju zavesti i neke zvijezde, ali o tome ne želim pričati kako netko ne bi upao u nevolju. Dosad su me na spoj zvali igrači američkog nogometa, glumci i glazbenici. No ja sam u sretnoj vezi i nikome ne odgovaram na takve poruke - zaključila je za The Sun.