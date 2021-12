Osiguranje preduvjeta za aktivan, angažiran i život ispunjen zadovoljstvom, za osjetljive skupine, ali i veliki broj ljudi koji su ostali bez posla zbog pandemije, je važno u ovom trenutku, i zato smo pokrenuli društveno poduzeće koje će otvoriti vrata za profesionalni angažman onima koji su već dugo na margini, priča nam Tatjana Aćimović, osnivačica inicijative 'Da-Mogu'.

Radi se o pletenim i heklanim kapama koje rade oni koje je pandemija najviše pogodila, a to su osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, kao i socijalno te ekonomski ugrožene osobe.

- Naš cilj je zagovaranje ručnoga rada, promicanje blagodati pletenja jednako kao i postizanje održivosti tvrtke na tržištu, posla i prihoda našim pletiljama – ističe Tatjana, producentica na filmu i u kazalištu, a koja dugo godina radi i u području jačanja ranjivih skupina posebno djece i mladih.

Ova hvalevrijedna inicijative trenutno okuplja 20 pletilja koje žive na raznim krajevima Zagreba, a neke i izvan njega.

- Ja sam počela plesti ozbiljnije prije par godina, a prvi put sam se s tim srela u djetinjstvu. Mama me naučila heklati. To je znanje koje nisam koristila sve do prije par godina. Prolazila sam pokraj dućana s vunom i to šarenilo me zapravo privuklo – rekla nam je Esmeralda Vanić, pletilja iz Petrinje.

Tatjana je do pletilja došla na različite načine, a prvenstveno direktnim kontaktom s Domovima umirovljenika, pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i udrugama koje zagovaraju prava osjetljivih skupina, zatim preko preporuka, poznanstva i oglašavanja putem društvenih mreža.

- Dvije su naše pletilje iz Doma umirovljenika Sv. Josip, tri iz Doma umirovljenika Trnje, i te su dvije institucije prve uključene u naš projekt. Dvije su pletilje došle do nas i preko Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih osoba. Sretni smo što se možemo pohvaliti da već sada okupljamo pletilje iz Zagreba i okolice, ali i tri dodatne županije – Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Osječko- baranjska, s kojim smo uspostavili efikasan način razmjene prediva i kapa - otkrila je.

Ručno pletene kape se pletu od 100% merino vune, a trenutno je u ponudi 18 modela. Nastale su kao rezultat suradnje pokretačice inicijative i vrijednih pletilja. One su zajedno proučavale, pokušavale, plele i parale vunu dok nisu došli do finalnih verzija.

- Podijelili smo ih u dvije velike skupine, one namijenjene za opušteno uživanje u šetnji gradom ili prirodom, i za sportske i rekreativne aktivnosti na otvorenome – kaže Tatjana i dodaje da im puno pomaže i Vanja Hraste, profesionalna pletilja koja radi na kontroli kvalitete, pomaže u dopunskim edukacijama, a uz to i plete tri modela.

Njihove kape su specifičnog izgleda, jedinstvenog dizajna i posebnih boja, a mogu ih nositi svi - muškarci, žene i djeca

- Neke od kapa koje imamo u ponudi odskaču od tipičnih modela koje možete pronaći u brojnim trgovinama diljem Hrvatske, a neke su jednostavne, klasičnog tipa – govori.

Ono što je još specifično su nazivi kapa. Tako možete kupiti Velebit, Papuk, Korzo, Stradun, Retfalu, Dobru, Mirnu...

- Kako bismo našim kupcima i kroz nazive dali do znanja da je ovdje riječ o kapama koje su hrvatski proizvod, nazvali smo ih prema hrvatskim planinama, vrhovima, rijekama, kvartovima i slično. Nazivi su to kojima smo nastojali i inozemnim kupcima predstaviti dijelove Hrvatske za koje možda još nisu čuli – objasnila je Tatjana.

Doprinos za logotip i etiketu dao je dizajner Branimir Lazanja, a do dizajna ovih kapa došlo se na suprotan način od uobičajenog postupka dizajna odjeće i modnih dodataka.

- Prethodilo je puno istraživanja, upoznavanja sa znanjima i vještinama, predznanjima i kapacitetima svake pletilje. Donijela sam pred svaku pletilju ogroman broj fotografija kapa suvremenog dizajna. Sama sam radila i donosila ogledne primjerke, proučavala što znaju, s kojim bodovima se dobro osjećaju, što im nije teško usvojiti kao nova znanja, i onda smo nakon osam-devet mjeseci došli do 18 modela. Vodili smo se i time da ne smijemo ići s prekompliciranim shemama i bodovima, kako bi kasnije što više žena ranjivih skupina i starije životne dobi moglo plesti po našim shemama i mustrama – ispričala je Tatjana.

Dobra kapa čuva zdravlje, a pletenje kao aktivnost ima niz prednosti.

- Naučila sam plesti sa šest godina i to sam oduvijek voljela. Moje bake su bile pletilje tako da vjerujem da tu ima i genetike, ali pletenje me opušta i smiruje – rekla nam je Snježana Štefančić, pletilja iz Petrinje.

Zahvaljujući ovom projektu upoznala je Esmeraldu. Iako su iz istog mjesta nisu se poznavale.

- Ovo je je ogromno znanje i puno je varijacija i svašta se može napraviti i lijepo je kada imaš s nekim razmijeniti iskustvo ili naučiti nešto novo – dodala je Esmeralda.

Njihove kape su dio 'slow fashion' pokreta koji za cilj ima ponudit samo najkvalitetnije materijale od provjerenih dobavljača, koji vrednuju ljudski rad i štite okoliš, a to zahtijeva i nešto višu cijenu.

- Naša tvrtka je zamišljena kao platforma koja omogućava pletiljama da preko iste dolaze do kupca, prodaju svoje pletenine, a mi smo ovdje da zaštitimo vrednovanje ručnog rada., iako ističemo kako je ovo vrsta proizvodnje koja nikako neće moći biti plaćena koliko zaslužuje. Kupovinom ručnog rada kupujete puno više od samog proizvoda. Riječ je ovdje o tome da je netko uložio svoje

vrijeme, trud i ljubav ne bi li vlastitim rukama proizveo nešto, Da-Mogu garantira pletiljama posao i zaradu, bez obzira na prodaju, osigurava platformu proizvodnje edukacije, prodaje, marketinga i promidžbe ručnoga rada i zapošljavanja posebno ugroženih članova zajednice uslijed pandemije. Kupnjom ove kape donirate u razvoj platforme koja štiti prava nezaštićenih u radnom okruženju - zaključila je Aćimović.