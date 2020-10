Komplikacije težeg oblika Covid-19 veće nego kod teže gripe

U prosjeku, oboljeli od Covida-19 zahtijevaju dulje bolničko liječenje. Oni češće završavaju na odjelima intenzivne njege i ondje dulje ostaju na liječenju, objavio je Institut Roberta Kocha

<p>Gripa je pred vratima, a to ove sezone posebno otežava posao zdravstvenim radnicima pošto virusi gripe i Covida-19 izazivaju slične simptome i otežavaju dijagnozu. Po novom američkom istraživanju i komplikacije su veće kod težeg oblika Covida-19 nego kod teže gripe.</p><p>Kako razlikovati simptome? Obje bolesti rezultiraju iznenadnim kašljem i povišenom tjelesnom temperaturom, kao i općim osjećajem slabosti. </p><p>Grlobolja, glavobolja, bol u mišićima, curenje iz nosa češći su u oboljelih od gripe, dok je gubitak njuha i okusa tipičan za Covid-19, poručuje njemački Institut Roberta Kocha.</p><p>Njemački javnozdravstveni institut u nedavnom je izvješću objavio da su najčešći znaci Covid-19 kašalj, koji se javlja u 45 posto slučajeva te temperatura, u 38 posto slučajeva. Gubitak njuha, anosmiju, osjeća 15 posto bolesnika. No laboratorijski test jedini je način za sigurnu dijagnozu. </p><p>Po liječnicima, najjednostavnije je prepoznati običnu prehladu, premda i ona može izazvati grlobolju, umor, zimicu i glavobolju. Naime, prehlada neće izazvati opći osjećaj nemoći kakav prati gripu. </p><p>Kad se uspoređuju Covid-19 i gripa, nova pandemijska bolest izaziva značajno više težih slučajeva, objavio je Institut Roberta Kocha. U prosjeku, oboljeli od Covida zahtijevaju dulje bolničko liječenje. Oni češće završavaju na odjelima intenzivne njege i ondje dulje ostaju na liječenju. Na respiratoru, za usporedbu, završi 22 posto oboljelih od covida u odnosu na 14 posto onih koji obole od gripe. </p><p>Američki su znanstvenici usporedili stopu komplikacija kod 3948 odraslih osoba hospitaliziranih zbog Covida-19 i 5453 hospitaliziranih prethodnih godina zbog gripe. Pacijenti obuhvaćeni istraživanjem koji su bolovali od gripe imali su više komorbiditeta, poput bolesti srca i dijabetesa. Unatoč tomu, u pacijenata s Covidom-19 uočena je pet puta veća stopa smrtnosti i otprilike dvostruko veća potreba za prijemom u jedinicu intenzivne njege, kao i dulji boravak na bolničkom liječenju u odnosu na oboljele od gripe.</p><p>Usto je u oboljelih od Covida zamijećen i češći razvoj čak 17 različitih komplikacija, među kojima su biile one povezane s bolestima pluća, krvi, srca, krvnih žila, živčanog sustava, bubrega i jetre. </p><p>Američka studija, objavljena prošli tjedan u tjednom izvještaju o morbiditetu i mortalitetu američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti utvrdila je da je rizik od razvoja komplikacija u slučaju covida-19 veći među Afroamerikancima, Latinoamerikancima i ostalim pacijentima koji nisu bijele rase, čak i kada su u obzir uzeti njihova dob i već postojeća medicinska stanja. </p>