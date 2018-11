Intimna je s čak 6 muškaraca i žena, u isto vrijeme - i uživa

Za Penny iz Australije monogamija je nešto što, kaže, definitivno nije za nju. Ona jednostavno uživa u poligamiji - kada je s više muškaraca ili žena u isto vrijeme, a broj partnera znao se penjati do njih šest. Sa svima njima izlazi na romantična mjesta, vodi ljubav i zaljubljena je u svakog pojedinačno.

- U poligamnim vezama sam već pet godina i to je životni stil u kojem uživam, no ne bi ga definirala kao 'otvorene veze' jer mislim da se to više odnosi na monogamne parove koji odluče postati otvoreniji za nove partnere - kaže i dodaje kako njezin dnevni raspored zna biti vrlo kaotičan, posebno kada je sa šest njih u ljubavnoj vezi - u isto vrijeme, prenosi Daily Mail.

- Poligamni odnos vam dopušta da imate tu emocionalnu povezanost i ravnopravne odnose, što nije slučaj u otvorenim vezama monogamnih parova. Kod njih se sve uglavnom svodi na seksualne odnose s drugim ljudima - dodala je ne otkrivajući svoj puni identitet, osim da je mlađih godina.

- Za mene poligamija znači voljeti bez granica - rekla je.

Foto: Dreamstime

Sve je počelo kada je prekinula monogamnu vezu prije pet godina. Penny nije željela dugo samovati pa je odlučila početi izlaziti s različitim ljudima, ulaziti u nove ljubavne odnose i shvatila da joj to zapravo odgovara.

- Počela sam izlaziti s ljudima koji su se identificirali kao poligamisti i bilo je to nešto sasvim novo za mene. Vidjela sam kako oni izlaze s drugima i kakve odnose imaju. Jednom kada sam se više saživjela s tom idejom, učinila mi se pravom stvari za mene - prisjetila se.

Bilo joj je, kaže, strašno privlačno što svoju ljubav može dijeliti sa više ljudi u isto vrijeme.

- Bila sam u monogamnim vezama kroz život i uvijek sam osjećala kao da želim nešto više, nešto izvan tih monogamnih zidina. Prije sam imala intenzivne, nježne odnose sa svojim prijateljima, no nekima od mojih monogamnih partnera to je znalo smetati, imali su problema s tim jer su osjećali da takva vrsta povezanosti pripada samo njima - objasnila je Penny.

Kaže da je sretna što je imala priliku susresti se s ovakvim načinom života kakvim sada živi, iako je često vrlo kaotično.

- Žongliranje višestrukih odnosa svakako je jedan od najvećih izazova poligamije. Bilo je trenutaka u kojima sam bila sa pet, šest partnera u isto vrijeme - rekla je i dodala kako je u ovom trenutku u vezi s jednim muškarcem i jednom ženom.

- To je prilično osvježavajuće, posebno s obzirom na činjenicu da moja djevojka živi pet sati vožnje od mene pa se viđamo jednom mjesečno. Dečka viđam svaki tjedan - ispričala je.

Napominje kako ne osjeća nikakvu ljubomoru jer je to sada njezin stil života. Također, iako ideja o seksu s više partnera nekima može biti dobra ideja, za Penny je to intiman trenutak rezerviran samo za dvoje.