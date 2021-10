Branimir Benčik iz Pule radio je u Uljaniku točno 24 godine, 10 mjeseci i 15 dana. On je i dijete “uljanikovaca”, jer su mu otac, majka i baka u škveru radili sve do mirovine. Uljanik mu je tako bio u “krvi” još od malih nogu. Iz Uljanika je otišao u travnju 2019 godine. Morao je, kao i tisuće drugih radnika. Nakon propasti pulskog “diva” nije bilo mjesta očajavanju. Trebalo je pronaći novi posao, prehraniti obitelj i ponovno stati na svoje noge, i to u zrelim godinama. Tako se u samo godinu dana od odlaska iz brodogradilišta prekvalificirao i postao jedina muška pulska dadilja te otvorio obrt za čuvanje djece “Sportići”. Sad, nakon dvije godine odmaka, za svoj obrt ima čak i listu čekanja.