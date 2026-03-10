Irena iz Zagreba 3. je generacija automehaničara u obitelji: 'Bez mene nema popravka auta'

Kada sam upisivala automehaničarsku školu, nisu me htjeli primiti jer bi bila jedina djevojka tamo, a tada je to bilo sramotno. Tako sam upisala 'pravu žensku školu', nikomu ne želim otkriti što sam točno završila, ali nikad se time nisam bavila niti me zanimalo. Poslije sam se uspjela prekvalificirati - priča nam Irena Petir, 58-godišnjakinja koja posljednjih tridesetak godina ruši predrasude.

