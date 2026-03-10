U radioni rade fantastični dečki, ima jedan koji se posebno ističe. Mlad je, a voljela bih jednog dana njemu sve ostaviti. U njega polažem sve nade - otkrila nam je Irena, koja će dečke pustiti da nagađaju o kome je riječ...
VLASNICA AUTOSERVISA PLUS+
Irena iz Zagreba 3. je generacija automehaničara u obitelji: 'Bez mene nema popravka auta'
Čitanje članka: 3 min
Kada sam upisivala automehaničarsku školu, nisu me htjeli primiti jer bi bila jedina djevojka tamo, a tada je to bilo sramotno. Tako sam upisala 'pravu žensku školu', nikomu ne želim otkriti što sam točno završila, ali nikad se time nisam bavila niti me zanimalo. Poslije sam se uspjela prekvalificirati - priča nam Irena Petir, 58-godišnjakinja koja posljednjih tridesetak godina ruši predrasude.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku