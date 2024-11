Iskoristite Crni petak! Božićne darove kupite čak 40% jeftinije

Dok trendseteri obilaze trgovine u potrazi za sniženjima nekih ultimativnih odjevnih predmeta, mi smo napravili korak dalje. Na akciji Crni petak pratimo modnu i šoping savjetnicu Almu Premerl Zoko koja je odredila budžet za kupovinu božićnih poklona i kupujući ono što želi darovati uštedjela 40 posto planiranog budžeta!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Ludilo crnog petka: Zbog sniženja se tukli, kampirali i krali

Gdje god se okrenete, gdje god pogledate, sve je u znaku Crnog petka, najpopularnijeg shopping dana godine. Popusti, promocije, posebne akcije... tko bi tome odolio! Teško je, čak i onima koji dobro znaju da se ispod naljepnica s novim, sniženim cijenama kriju otprije snižene cijene. Dakle - treba li uopće sudjelovati u shopping euforiji ili je bolje pričekati klasično sezonsko sniženje?! Prije nego što odustanete od kupovine ovoga petka, reći ćemo vam - postoje brendovi u kojima su popusti na Crni petak najpoštenije izraženi te kao takvi i najbolje mjesto za shopping. Dobar primjer je akcija “na sve u trgovini - 30%”, a to znači na nema mijenjanja, preljepljivanja ili skrivanja cijena. Dakle, akcija je za taj dan - možda dan prije i poslije, ali to je to. Ovakva mjesta su idealna za sve šopingholičare, posebno one koji prilikom kupovine misle dugoročnije.

Foto: Nikola Zoko

I tako, dok se nalazite u shopping centrima koji su spremni za vas šopingholičare, pažljivo analizirajte ponudu. Odvojite odmah ono što vam se sviđa, jer u ovom trenu veličine brzo nestaju, a nije isključeno ni to da ćete u idućem krugu po trgovini na vješalicama naći željenu boju ili model. Dakle, što vam se sviđa stavite u košaricu pa skupljeno analizirajte pred kabinom. Dok kupujete, pokušajte biti lagano i slojevito odjeveni, neke stvari isprobajte ispred kabine (posebno gornje dijelove, temeljne odjevne predmete poput kaputa) kako biste ubrzali proces isprobavanja. Torbu prebacite preko tijela, a u njoj neka bude voda kako biste se osvježili tijekom shoppinga. U kupovinu idite ili sami ili u društvu osobe koja voli shopping izazove poput vas. I tako, dok kupujete fokusirajte se i na ono što bi bilo dobro osobama koje volite i s kojima živite. Vrlo brzo ćete doći do toga da možete kupiti nešto sebi, a nešto i drugima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ma koliko to neobično zvuči, vjerujte da je kupovina božićnih poklona tijekom Crnog petka super ideja. U mnoštvu odjeće, obuće i modnih detalja vrlo brzo se fokusiramo na ono što bi bilo dobro djetetu, mužu, mami, prijateljici... Ok, super ponuda, super cijena - kupiti ili ne?! Ako vam je u trenutku postavljanja pitanja prošlo kroz glavu da ionako stalno nešto kupujete i darujete, osvijestite još nešto. Upravo ste s popustom od 40 posto ugrabile super krzneni kaputić za kćer, kupile beauty proizvod 50 posto povoljnije koji obožava i vaša prijateljica... Nisu li ovakvi “ulovi” zapravo i odlična prilika za “rješavanje” božićnih darova onima koje volite. Ako vam se ideja sviđa, slijedite moj primjer.

Crni tjedan, kako su trgovci nazvali dane uoči finalnog Crnog petka, obilježen je popustima i dobrim ponudama pa sam ciljano krenula u shopping s popisom osoba kojima želim darovati nešto posebno ovih blagdana. Na popisu su odrasli članovi obitelji, petero djece, prijatelji s kojima se godinama družimo u blagdansko vrijeme, njihova djeca. Dakle, popis je dug, budžet određen, a izazov da svima odaberem ono nešto što znam da će im izmamiti osmijeh na lice velik. Prvo sam krenula s kupovinom darova za odrasle fokusirajući se prvo na žene.

Foto: 123RF

Mami i svekrvi mi je bilo najlakše odabrati poklon - u mnoštvu odjevnih predmeta napravila sam svakoj odjevnu kombinaciju uživajući u činjenici da s odabirom nisam probila budžet koji je bio namijenjen njima. Isto se dogodilo i s kupovinom pulovera i kardigana ostalim ženama s popisa (šogorica, prijateljice). Muškarcima s popisa odabrala sam odjeću - pamučne majice i dukseve, pidžame, košulje... sve na super popustu. Dakle, baza je tu, i na ženske i na muške darove dodat ću još neki slatkiš (i to sam našla na popustu od 20 posto), kozmetiku popularnih brendova koja je na popustu do 50 posto ili ulaznice za kazalište koje su, evo, isto snižene na Crnom petku. Na kraju su ostala djeca - malcima sam kupila igračke i po jedan odjevni predmet, ali i one snižene slatkiše koje ću ubaciti u ulaštenu čizmicu koja čeka svetom Nikolu. Većim klincima sam odabrala željene odjevne predmete ili im, uz popust, kupila poklon bon koji će moći sami iskoristiti u idućoj godini. Hrpa kupljenih darova se povećavala, moje zadovoljstvo i sreća rasli su sa svakim “riješenim” darom, a u budžetu je još ostalo novca. Kad sam sve kupljeno zbrojila i analizirala, uštedjela sam 40 posto ukupnog budžeta na kupovinu darova, što je i više nego uspješan šoping. Još sam na kraju, naravno, na popustu od 15 posto, kupila i ukrasni papir, pa ću ovaj vikend iskoristiti za pakiranje svih darova.

Bonton darivanja

Foto: 123RF

Sviđa li vam se koncept kupovine darova u jeku popusta, prilikom čega se rješavate predblagdanskog stresa evo i nekoliko korisnih savjeta kako darivati u skladu s bontonom. Za početak- osobe kojima darujete podijelite u nekoliko skupina. Bliski članovi obitelji, prijatelji, poslovni partneri i kolege... Darivanje svake skupine ima i mala, nepisana pravila. Članovima obitelji možete darovati sve što mislite da ta osoba želi i voli- kvalitetna odjeća, komad nakita, sat, knjiga...Ukoliko niste sigurni u vlastiti odabir pristojno je i pitati je li vaš odabrani dar ujedno i pravi dar.

Posebno kupujete li za djecu iz obitelji (trebaju li nekom malcu cipele, pitajte mamu koju veličinu i boju kupiti, to je baš po bontonu), tinejđerima koji bi možda radije poklon bon ispunite tu želju. Prijatelji su isto bliske osobe i njima možete po bontonu darovati ili veći zajednički, obiteljski dar (novi super toster, aparat za pečenje kokica) ili personalizirane sitnice. Dobri darovi prijateljima su ulaznice za kino ili kazalište, izleti... Posebno kupite li taj poklon i sebi pa zajedno provedete kvalitetno vrijeme u budućnosti. Najoprezniji s darovima trebate biti prilikom kupovine znaka pažnje poslovnim partnerima ili kolegama s posla. Po bontonu tu moraju biti univerzalni darovi ali u skladu s osobnosti.

Budući da ne poznajete sve ljude jednako, sigurno ćete lakše odabrati dar kolegi s kojim dijelite ured nego poslovnom partneru s kojim surađujete. Dobar primjer dara za kolegu bila bi knjiga o kojoj ste pričali na pauzi, ulaznice za koncert pjevača kojeg voli, kuharica za one kolege koji cijele godine brinu da fino jedete na pauzi. Poslovnim partnerima s kojima niste bliski, ali ih želite darovati, na kraju godine darujte univerzalne, tzv.poslovne darove. Boca vina s čašama, kišobran, rokovnik, torba za računalo su neki primjeri.

Do super darova za najmilije uz 24Oranž kupone

Za Black Friday iskoristite super ponudu i kupite 24Oranž godišnju pretplatu za samo 3,50 eura umjesto prijašnjih 24 eura. Uz godišnju pretplatu darujemo čak 117 kupona, a ovo su neki od najprimamljivijih.

Foto: PROMO

HORIZONT SHOP, Derma roller - 7,99 eura

Na Ina benzinskim crpkama možete iskoristiti kupon od 15 eura, fino se najesti preko Mealpassa uz kupon od 20 eura ili shopping za blagdane obaviti u Lidlu za 15 eura. Tu je i kupon za Kompare od 10 eura te u Cinestaru 5 eura.

Foto: PROMO

HORIZONT SHOP, Trimer za mucice - 11,99 eura

U nabavku božićnih poklona možete i na web shopove Horizont Shop uz kupon od 15 eura te Persistance Woman, gdje imate kupon od 20 eura. Primjerice, u Horizont Shopu možete pronaći difuzor po cijeni od 13,14 eura, uz koji će dom za božićne blagdane mirisati božanstveno. Ako imate nekoga tko muku muči s mucicama, idealan poklon je trimer za mucice koji stoji 11,99 eura. Pametnu vagu ćete pronaći za 11,99 eura, a super praktično ogledalo s LED svjetlom za 13 eura. Tu je i dermaroller za 7,99 eura.

Foto: PROMO

HORIZONT SHOP, Difuzor - 13,14 eura

Ako kod kuće radite trajni lak, odaberite klasiku, trajni lak u nude, odnosno bež boji za 12,50 eura ili u blagdanskoj crvenoj, koja je također 12,50 eura.

Foto: PROMO



PERSISTANCE WOMAN, Trajni lak u crvenoj boji - 12,50 eura