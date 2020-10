Iskreni savjeti umirovljenika: Potroši sav novac i ne širi noge

Stanari doma umirovljenika u Devonu napisali su svoje savjete za uspješan i sretan život mlađim generacijama te ih objavili na Facebooku i oduševili pratitelje koji su prepoznali životnu mudrost

<p>Djelatnici doma umirovljenika Yelverton Residential Home pokušali su zabaviti svoje korisnike tijekom lockdowna zbog pandemije te su ih zamolili da na ploču napišu poruke koje bi željeli prenijeti mlađim generacijama, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8855549/Elderly-care-home-residents-share-sage-advice-younger-generation.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti kako očuvati zdravlje</p><p>Neki odgovori bili su iznimno duhoviti, a djelatnici doma su ih stavili na svoju Facebook stranicu i oduševili pratitelje. Tako je Margaret mlađima poručila neka potroše sav novac, uživaju dok su mladi i imaju obraza kako ih drugi ne bi gurali uokolo.</p><p>- Ako ste prema ljudima ljubazni češće nego neljubazni, i oni će prema vama biti ljubazniji - dodala je ona.</p><p>Bett je pak ponudila samo jedan savjet koji je na društvenim mrežama postao viralan. Mladima je poručila da drže noge skupljenima.</p><p>U domu žive umirovljenici u dobi od 75 do 104 godine i djelatnici ističu kako je riječ o ljudima s ogromnim životnim iskustvom.</p><p>Stanarka Coral tako je zapisala i svoj savjet.</p><p>- Uvijek razmislite prije nego nešto izgovorite, nikad ne idite u krevet bez da ste se ispričali za svađu i okrenite leđa svađi radije nego da je nastavite - poručila je.</p><p>Tom koji se za fotografiranje široko osmjehnuo mladima je poručio neka imaju lijep Božić.</p><p>- Uvijek budite od pomoći, vedri i veseli - poručila i je Dottie.</p><p>- Naporno učite, nađite dobar posao pomozite drugima kad možete - kazala je Betty.</p><p>- Budite svoji - kratko je napisao Tony.</p><p>Najstarija stanarka doma je Rosaleen koja ima 104 godine i također je sudjelovala u akciji.</p><p>- Divim se mladima zbog njihove neovisnosti. Ničeg se ne boje. Mladi su puno mudriji nego što smo mi bili u toj dobi - ustvrdila je ona.</p><p>Voditelj doma <strong>Peter Gaffney</strong> kazao je kako se trudi održati dobro raspoloženje među korisnicima unatoč tjeskobi zbog COVID-a-19. Zato je pokrenuo niz programa koji uključuje interna natjecanja, tenis, izradu torti i druge vrste radionica.</p><p>- Nismo očekivali da će poruke izazvati takvu pažnju. Imamo nekoliko koordinatora za aktivnosti koji su Facebook stranicu češće koristili kako bi članovima obitelji koji nisu mogli do najmilijih pokazali što radimo u domu. Na početku pandemije smo htjeli svima pokazati da smo dobrog zdravlja i raspoloženja. No zatim smo pomislili kako ovdje imamo ljude s puno životnog iskustva, a najstarija stanarka ima 104 godine. Oni su odlični ljudi i zato smo pokrenuli ovu inicijativu - pojasnio je on.</p><p>- Vidjeli smo da i u drugim domovima to rade, no nismo očekivali publicitet. Naši korisnici su pak ostavili nekoliko komentara koji su nasmijali ljude. Mi smo od njih samo tražili da napišu što misle. Želimo pokazati da se i bez posjetitelja ovdje život nastavio i nastavlja se sve dok se možemo približiti jedni drugima. Ujedno, ovo pokazuje da su naši djelatnici i korisnici dobro raspoloženi unatoč tjeskobi oko virusa. Dobro poznajemo naše korisnike pa nas neki od komentara nisu iznenadili - nastavlja voditelj.</p><p>- Margs je osebujna, a Bettin komentar o nogama ljudi su dobro prihvatili. Mnogima se svidjelo što su naši korisnici rekli, ili im njihovi roditelji govore te iste stvari. Rosaleen ima 104 godine i bilo je lijepo vidjeti da se i ona pridružila komentarima - zaključio je on.</p>