Gdje god krenuli, očekivat ćemo da će neki proizvoditi biti isti od zemlje do zemlje. Recimo, Coca Cola, Fanta, slatki desert Kinder Pingui, Milka čokoladni keksići...



Ali ne, nedavno istraživanje Europske komisije potvrdilo je ono što su neki odavno sumnjali - da su proizvodi istog proizvođača i jednake ambalaže od zemlje do zemlje različiti, štoviše, čak bitno različiti i da zapravo postoje nacionalne verzije istih proizvoda.

Europska komisija naručila je testiranje 20 proizvoda u 16 zemalja, među njima i u Hrvatskoj, te su istrenirani ocjenjivači potvrdili da 10 proizvoda ima bitne razlike u okusu, boji i teksturi od zemlje do zemlje.

Tako Jacobsova Original instant 3u1 kava u Hrvatskoj ima najintenzivniji okus od svih zemalja, a Fanta je kod nas najnarančastija dok je blaže žute boje u Italiji, Belgiji, Bugarskoj... Također, naša verzija tog soka slađa je od talijanske. Jogurt Danone Activia Nature kod nas i u Belgiji najmanje je kremast i najmanje kiseo. Sve su to ocijenili istrenirani ocjenjivački senzorskih svojstava testiranih proizvoda.

Zadatak 10-ak istreniranih ispitivača bio je ovakav - naslijepo isprobati proizvode i grupirati ih prema nekim sličnim karakteristika. Primjerice, grupirati sok prema tome je li manje ili više sladak, ima li manje ili jače intenzivnu boju, potom kekse prema hrskavosti, slatkiše prema tome koliko je čvrste ili mekanije konzistencije.



Tako su za Milka Choco Cookies ocijenili da su hrskaviji kod nas nego u Njemačkoj, ali da naša verzija ima i intenzivniji okus. Kada su testirali Kinder Pingui našu verziju grupirali su u klaster u kojem su bili oni čvršće strukture, dok je češka verzija ovog slatkiša manje čvrsta, odnosno da su mekaniji.





Ocijenili su i dječju hranu Nestle Nan Optipro 2 koja je u svim zemljama otprilike jednaka, ali kod nas je za nijansu nešto slađa verzija, nego primjerice u Poljskoj.

Ovako to izgleda prema izvješću Europske komisije.

Coca Cola Original Taste u svim zemljama imala je slična senzorna svojstva. Ipak je u Poljskoj bila slađa u odnosu na onu iz Latvije.

Danone Activia Nature bila je podijeljena u dvije jasne grupe. Jogurt iz Hrvatske i Belgije bio je najmanje kiseo i najmanje kremast, do su oni u Njemačkoj, Češkoj, Nizozemskoj bitno kremastiji. Najveća razlika bila je između jogurta iz Hrvatske i Belgije u usporedbi s jogurtima iz Slovenije i Njemačke.

Čokoladni puding Dr.Oetker imao je od jako čvrste do mekanije teksture, ovisno s kojeg je tržišta. Ispitivači su ih prema svojstvima razvrstali u četiri grupe. Talijanska verzija bila je najmanje čvrsta, češka nešto čvršća, a potom je slijedio puding iz Litve. Najčvršću verziju pudinga ocijenili su da je bila ona iz Slovenije i Mađarske. Pudinzi iz Hrvatske, Poljske i Češke bili su bez bitnih razlika.

Fantu su po slatkoću grupirali u dvije grupe. Značajno slađe verzije bile su iz Belgije, Nizozemske, Estonije, Češke, Poljske u usporedbi s Fantom iz Bugarske i Italije.

Postoji jasna razlika i u boji Fante od zemlje do zemlje. Više žuta je u Belgiji, Nizozemskoj, Estoniji, Italiji..., a više narančasta je u Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj... Ocjenjivački tim generalno je ocijenio da postoje tri skupine u kojoj su sokovi sličnih karakteristika. U Bugarskoj i Italiji Fante su manje slatke i žute, dok su u Belgiji, Nizozemskoj, Estoniji, Danskoj žute, ali slađe. Hrvatska je među slađima, ali zato ima izrazito narančastu boju.

Za Jacobs Original Classic 3u1 kavu ocijenili su da je u pojedinim zemljama kremastija, a u nekima da ima intenzivniji okus. Najkremastija je u Bugarskoj, a po jačini okusa najslabija je u Njemačkoj. Najintenzivniji okus ova kava ima u Hrvatskoj i Slovačkoj.

Kinder Pingui uglavnom u svim zemljama ima gotovo iste karakteristike. Jedina razlika je što u Češkoj i Slovačkoj ima nešto čvršću strukturu nego u Sloveniji. I kad su ocjenjivali slatkoću, nema velikih razlika od zemlje do zemlje.

Kod keksića Milka Choco Cookies ocjenjivači su jasno razdijelili tri skupine. U Njemačkoj su ti keksi najmanje hrskavi, u Sloveniji i Hrvatskoj srednje su hrskavi, a u Belgiji i Latviji su najhrskaviji. Najintenzivniji okus keksi imaju u Belgiji, a najmanje u Njemačkoj, dok je Hrvatska po okusu negdje u sredini.

U dječjoj hrani Nestlea NAN Optipro2 nema bitnih razlika od zemlje do zemlje u pogledu zaslađenosti. Po boji jedino se razlikuju Bugarska i Malta.Bugarska ima najsvjetliju boju ovog proizvoda, a Malta najtamniju.

No kada su testirali Nestle Nesquick po boji se jasno primijeti razlika, pa je u Estoniji najsvjetlija, a u Latviji najtamnija. U Danskoj je ovaj proizvod bitno tamniji nego u Estoniji. U okusu i slatkoći proizvoda, nisu primijetili bitne razlike od zemlje do zemlje.

Kod Pepsi Cole iskače Slovačka gdje je ovaj sok najslađi, dok su verzije u Hrvatskoj i Malti najmanje slatke. Ali općenito po okusu nema razlike ovog proizvoda od zemlje do zemlje.

Neki od proizvođača reagirali su pa je Danone tako naveo da je zapravo riječ o dva proizvoda te da se razlikuju u pripravljanju, dok su iz Coca Cole pojasnili da razlike dolaze zbog sastava i da nema govora o dvostrukoj kvaliteti.

Europarlamentarac Josip Sokol rekao je da se ovdje radi o projektu Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije a da će se službeno predstaviti na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 14. travnja 2021.

- Kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a u Odboru IMCO za Strategiju 'od polja do stola' uložio sam amandman kojim tražim da provedba Strategije mora osigurati jednaku kvalitetu prehrambenih proizvoda u svim državama članicama. Ne smijemo imati građane prvog i drugog reda. Tim zapravo vršim politički pritisak i opetovano vraćam pitanje različite kvalitete proizvoda na dnevni red Europskog parlamenta - rekao je Sokol.

Inače, ovo istraživanje je nastavak ranijeg istraživanja kada su testirali 128 proizvoda i njih trećina imala je drugačije sastave od zemlje do zemlje, iako su im ambalaže s prednje strane bile jednake ili gotovo jednake.

A europarlamentarka Biljana Borzan zaslužna je za to što je EU 2019. zabranila dvostruku kvalitetu istih proizvoda i to za zapadne i istočne zemlje.